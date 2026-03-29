Сент-Максим на Лазурному узбережжі: невідомий європейський курорт

Курортне місто Сент-Максім у Франції. Фото: Tripadvisor

Франція залишається одним з найбажаніших туристичніших напрямков для мандрівників. Але навіть на Лазурному березі є місця, майже незнайомі туристам. Одне з них — чарівне приморське містечко Сент-Максім, розташоване на півдні Франції.

Сайт Новини.LIVE з посиланням на Sun Travel розкаже про автентичне затишне місце, де немає натовпу туристів.

Мальовниче приморське містечко

Ідилічне приморське містечко Сент-Максім — це найкращий варіант для наступної поїздки за кордон, оскільки воно автентичне, доступне, вільне від натовпу туристів та з м’якою температурою навесні та восени.

Уздовж приморського бульвару, що має назву Променад Сімон Лор'єр, розташовані гарні пляжі. Місцеві жителі живуть тут повільно і запрошують вас робити те саме. Тут немає діджейських сетів на березі моря чи нічних клубів та ресторанів.

Спокійний відпочинок біля моря

Від вітрів місто захищено лісистими пагорбами і вважається одним з найприємніших місць для відпочинку. Тому Сент-Максім є надзвичайно зручним містом для піших прогулянок, а його пляжі з найтоншого піску тягнуться на 6 км вздовж узбережжя.

Читайте також:

"Це маленьке рибальське містечко барвисте, мальовниче та розташоване поруч із одним із найнезвичайніших краєвидів. Відоме як "скромна молодша сестра" всесвітньо відомого Сен-Тропе, Сент-Максім пропонує ту ж розслаблену провансальську атмосферу, але за значно менші гроші", — пише видання.

Неподалік від Сент-Максім знаходиться популярний курорт Сен-Тропе, до якого літають численні бюджетні рейси.

Що ще цікаво знати українцям

