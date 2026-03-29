Сент-Максим на Лазурном берегу: неизвестный европейский курорт

Курортный город Сент-Максим во Франции. Фото: Tripadvisor

Франция остается одним из самых желанных туристических направлений для путешественников. Но даже на Лазурном берегу есть места, почти незнакомые туристам. Одно из них — очаровательный приморский городок Сент-Максим, расположенный на юге Франции.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Sun Travel расскажет об аутентичном уютном месте, где нет толпы туристов.

Живописный приморский городок

Идиллический приморский городок Сент-Максим — это лучший вариант для следующей поездки за границу, поскольку он аутентичный, доступный, свободный от толпы туристов и с мягкой температурой весной и осенью.

Вдоль приморского бульвара, который называется Променад Симон Лорьер, расположены красивые пляжи. Местные жители живут здесь медленно и приглашают вас делать то же самое. Здесь нет диджейских сетов на берегу моря или ночных клубов и ресторанов.

Спокойный отдых у моря

От ветров город защищен лесистыми холмами и считается одним из самых приятных мест для отдыха. Поэтому Сент-Максим является чрезвычайно удобным городом для пеших прогулок, а его пляжи из тончайшего песка тянутся на 6 км вдоль побережья.

"Этот маленький рыбацкий городок красочный, живописный и расположен рядом с одним из самых необычных пейзажей. Известный как "скромная младшая сестра" всемирно известного Сен-Тропе, Сент-Максим предлагает ту же расслабленную провансальскую атмосферу, но за значительно меньшие деньги", — пишет издание.

Неподалеку от Сент-Максим находится популярный курорт Сен-Тропе, в который летают многочисленные бюджетные рейсы.

