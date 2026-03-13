Cyberpunk 2077 — розробники сказали, чи чекати на масштабні оновлення

Кадр з відеогри Cyberpunk 2077 й чоловік за комп'ютером. Фото: Unsplash, Скриншот з Youtube. Колаж: Новини.LIVE

Фанати гри Cyberpunk 2077 можуть не сподіватися на вихід нових DLC або великих розширень. Натомість для них готують наступну частину популярної антиутопії.

Про це йдеться на офіційному акаунті Cyberpunk 2077, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Раніше очікувалося, що Cyberpunk 2077 отримає масштабну підтримку, зокрема нові сюжетні доповнення. Однак для цього довелося б вносити правки у базову гру, тож ці плани залишаться лише на папері.

"У нас немає планів щодо випуску додаткових DLC або розширень. Якщо щось зміниться, ми обов'язково повідомимо всім", — йдеться у повідомленні.

Єдиним великим доповненням до Cyberpunk 2077 залишається Phantom Liberty, який випустили майже 3 роки тому. А останнє фінальне контактне оновлення для відеогри вийшло у вересні позаминулого року — це патч 2.31.

Тоді користувачі отримали нові машини та квести, щоб отримати доступ до автівок, автопілот й розширений фоторежим.

Що ще варто знати

