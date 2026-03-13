Розробники Cyberpunk 2077 відповіли на чутки про нові DLC для гри

Розробники Cyberpunk 2077 відповіли на чутки про нові DLC для гри

Дата публікації: 13 березня 2026 23:08
Cyberpunk 2077 — розробники сказали, чи чекати на масштабні оновлення
Кадр з відеогри Cyberpunk 2077 й чоловік за комп'ютером. Фото: Unsplash, Скриншот з Youtube. Колаж: Новини.LIVE

Фанати гри Cyberpunk 2077 можуть не сподіватися на вихід нових DLC або великих розширень. Натомість для них готують наступну частину популярної антиутопії.

Про це йдеться на офіційному акаунті Cyberpunk 2077, передає Новини.LIVE.

Cyberpunk 2077 і нові DLC

Раніше очікувалося, що Cyberpunk 2077 отримає масштабну підтримку, зокрема нові сюжетні доповнення. Однак для цього довелося б вносити правки у базову гру, тож ці плани залишаться лише на папері.

"У нас немає планів щодо випуску додаткових DLC або розширень. Якщо щось зміниться, ми обов'язково повідомимо всім", — йдеться у повідомленні. 

Єдиним великим доповненням до Cyberpunk 2077 залишається Phantom Liberty, який випустили майже 3 роки тому. А останнє фінальне контактне оновлення для відеогри вийшло у вересні позаминулого року —  це патч 2.31. 

Тоді користувачі отримали нові машини та квести, щоб отримати доступ до автівок, автопілот й розширений фоторежим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на популярній онлайн-платформі Steam з березня по травень 2026 року відбудеться низка важливих для геймерів подій. Вони зможуть, наприклад, купувати популярні ігри за безцінь, а також пограти у демоверсії. 

Раніше ми розповідали, скільки платять тим, хто працює над створенням ігор. У 2025 році медіанна зарплат вперше перевищила рівень 2021 року. Також писали, що в Paramount хочуть екранізувати Call of Duty. Очікується, що на великі екрани вийде один блокбастер.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
