Игрокам Cyberpunk 2077 рассказали, будут ли новые обновления

Игрокам Cyberpunk 2077 рассказали, будут ли новые обновления

Дата публикации 13 марта 2026 23:08
Cyberpunk 2077 — над какими обновлениями работают создали игры
Кадр из видеоигры Cyberpunk 2077 и человек за компьютером. Фото: Unsplash, Скриншот с Youtube. Коллаж: Новини.LIVE

Фанаты игры Cyberpunk 2077 не получат новые DLC ни в этом году, ни в следующем. Вместо этого разработчики представят новый сезон популярной антиутопии.

Об этом говорится на официальном аккаунте Cyberpunk 2077, передает Новини.LIVE.

Cyberpunk 2077 и новые DLC

Ранее ожидалось, что Cyberpunk 2077 получит масштабную поддержку, в частности новые сюжетные дополнения. Однако для этого пришлось бы вносить правки в базовую игру, поэтому эти планы останутся лишь на бумаге.

"У нас нет планов по выпуску дополнительных DLC или расширений. Если что-то изменится, мы обязательно сообщим всем", — говорится в сообщении.

Единственным крупным дополнением к Cyberpunk 2077 остается Phantom Liberty, который выпустили почти 3 года назад. А последнее финальное контактное обновление для видеоигры вышло в сентябре позапрошлого года — это патч 2.31.

Тогда пользователи получили новые машины и квесты, чтобы получить доступ к автомобилям, автопилот и расширенный фоторежим.

Что еще стоит знать

Напомним, на популярной онлайн-платформе Steam с марта по май 2026 года состоится ряд важных для геймеров событий. Они смогут, например, покупать популярные игры за бесценок, а также поиграть в демоверсии.

Ранее мы рассказывали, сколько платят тем, кто работает над созданием игр. В 2025 году медианная зарплат впервые превысила уровень 2021 года. Также писали, что в Paramount хотят экранизировать Call of Duty. Ожидается, что на большие экраны выйдет один блокбастер.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
