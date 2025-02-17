Розробники ігор в Україні: рекордні зарплати та злет індустрії

Чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

Попри складну економічну ситуацію та постійні виклики воєнного часу, українська індустрія розробки ігор демонструє неабияку стійкість та динамічне зростання. Зарплати розробників б'ють рекорди, сягаючи позначок, які раніше вважалися недосяжними.

За даними дослідження DOU, медіана зарплат у галузі за останні пів року зросла на 200 дол., вперше перевищивши рівень 2021 року.

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Геймдев (GameDev, скорочено від game development — "розробка ігор") включає створення відеоігор від початкової ідеї до випуску на ринок.

Ще у лютому 2024 року зарплати розробників ігор лише на 5 дол. відрізнялися від середніх по ІТ-ринку. У грудні 2024-го цей розрив зменшився ще більше, а медіана зарплат у геймдеві досягла історичного максимуму.

Хто заробляє найбільше в геймдеві

Як і в усьому IT-секторі, топові зарплати мають менеджери, проте їхній розрив із софтвер-інженерами скоротився до мінімальних 10 дол.

Серед розробників найвищі доходи мають фахівці з TypeScript (4000 дол.). За ними йдуть програмісти Python і Java. Цікаво, що влітку 2024 року Java була безперечним лідером із медіанною зарплатою 4750 дол.

Найпопулярнішими мовами в українському геймдеві залишаються:

C#/.NET

C++

TypeScript

Як зарплати в геймдеві змінюються порівняно з IT

Медіанна зарплата софтвер-інженерів у цій сфері вже становить 2950 дол., тоді як у загальному IT – 3300 дол. Для порівняння, ще в червні 2024 року розрив був значно більшим (2610 дол. у геймдеві проти 3500 дол. в IT).

Як змінюються зарплати залежно від рівня:

Senior: 4500 дол. в IT, 4480 дол. у геймдеві;

Middle: 2450 дол. в IT, 1950 дол. у геймдеві;

Junior: 900дол. в IT, 760 дол. у геймдеві.

Окремо варто зазначити тестувальників. Їхні зарплати на рівні Senior перевищують Junior у чотири рази (2950 дол. проти 700 дол.).

Натомість у геймдизайні ситуація не така оптимістична — середні зарплати знижуються. З лютого по червень 2024 року вони впали на 10% (з 1800 дол. до 1625 дол.), а в останні місяці скорочення трохи сповільнилося (до 1600 дол.).

Хто працює в українському геймдеві

Середній вік фахівців у галузі — 30 років. Найдосвідченішими є керівники в General Leadership (39 років) і DevOps/Tech Leadership (37 років). Наймолодші спеціалісти працюють у сфері продажів (27 років) та QA (28 років).

Жінок у геймдеві стало більше – за останній рік їхня частка зросла з 30,4% до 34,4%. Найбільше жінок працює в:

HR — 85%;

Art/Animation — 45%;

QA (тестуванні) — 31%.

Хто працює в українскому геймдеві. Графіка: DOU

Професійний ландшафт: від інженерів до дизайнерів

Більшість розробників ігор в Україні працює в технічних спеціалізаціях, таких як розробка програмного забезпечення, тестування та створення візуального контенту. Серед них:

софтверні інженери складають значну частину команди, відповідаючи за програмування та технічну реалізацію ігрових механік;

тестувальники відіграють критично важливу роль у забезпеченні якості продукту, виявляючи та усуваючи помилки;

художники та аніматори створюють візуальну складову гри, включаючи персонажів, локації та спецефекти;

геймдизайнери відповідають за розробку концепції гри, її правил та механік.

У ціх напрямках також найбільше вакансій:

софтвер-інженери — 27%;

тестувальники (QA) — 15%;

художники та аніматори (Art/Animation) — 19,5%;

геймдизайнери – 8,5%.

Які міста формують український геймдев

Київ залишається головним центром індустрії — тут працюють 44,1% розробників. Друге місце займає Львів (9%). Дніпро демонструє зростання — з 5,2% до 6,5%.

Характеристики геймдев-фахівців. Графіка: DOU

Ринок розробки ігор в Україні продовжує набирати обертів. Зарплати вирівнюються із загальним IT-сектором, а в деяких випадках навіть перевищують його. Попри виклики, геймдев залишається перспективним напрямом із високим попитом на кваліфікованих фахівців.

Як повідомлялось, на початку 2025 року середня заробітна плата в Україні становить близько 23 тисяч гривень. Проте деякі професії пропонують значно вищі доходи, від 100 тисяч гривень на місяць і більше.

Також зазначимо, що ринок праці в Україні у 2024 році зазнав значних змін через війну, міграцію та мобілізацію. Ці фактори не тільки створили нові виклики, але й зумовили появу нових тенденцій. У 2025 році очікується продовження цих тенденцій, а ключовими факторами, що впливатимуть на ринок праці, будуть міграція, мобілізація, розвиток бізнесу та нові напрямки зайнятості.