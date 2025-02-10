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ТОП-вакансії в Україні — кому платять від 100 тисяч гривень

10 лютого 2025 18:22
Катерина Балаєва - редактор
Вакансії із зарплатою від 100 тисяч гривень: ТОП-пропозиції 2025
Жінки за столом. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Середня зарплата українців на початку 2025 року становить приблизно 23 тисячі гривень. Проте існує низка професій, представники яких можуть розраховувати на значно вищий рівень доходу — від 100 тисяч гривень на місяць і більше. 

Редакція Новини.LIVE проаналізувала, які вакансії пропонують такі заробітки та які вимоги висувають роботодавці.

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В Україні можна знайти роботу із зарплатою від 100 тисяч гривень, але це потребує високого рівня кваліфікації та значного досвіду. За даними порталу Work.ua, найбільш оплачувані вакансії зосереджені у сферах менеджменту, фінансів, безпеки та комерції. 

ТОП-вакансії з найвищими зарплатами в Україні

Операційний директор у сфері сонячної енергетики — 100 000 грн

Компанія SUNSAY NRG, що спеціалізується на сонячних енергосистемах для бізнесу та приватних будинків, шукає операційного директора. Зарплата — 100 тисяч гривень на місяць.

Основні вимоги:

  • Досвід на аналогічній посаді від п'яти років.
  • Глибоке розуміння фінансових процесів.
  • Володіння англійською мовою на рівні B2 і вище.

Генеральний директор — 100 000 грн

HR-компанія JobHunt, що займається підбором персоналу, шукає генерального директора. Вакансія передбачає 100 000 грн щомісячної зарплати.

Основні обов’язки:

  • Розробка та впровадження довгострокової стратегії компанії.
  • Координація роботи керівного складу.
  • Моніторинг фінансових показників.

Ідеальний кандидат — людина з потужною діловою інтуїцією та досвідом управління великими проєктами.

Фіналіст у сфері будівництва та дизайну — 100 000 грн

Компанія Teambuild, що працює у сфері архітектури, будівництва та дизайну, шукає фіналіста (фінансового аналітика). Зарплата — 100 тисяч гривень на місяць.

Основні вимоги:

  • Два і більше років досвіду у банківській сфері або аудиті.
  • Високий рівень англійської.
  • Навички ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Комерційний директор у Львові — 120 000-150 000 грн

Виробник крафтових алкогольних напоїв SPICER пропонує від 120 000 до 150 000 гривень для комерційного директора.

Ключові вимоги:

  • Досвід роботи на посаді керівника відділу продажів.
  • Глибоке знання ринку ритейлу.
  • Стратегічне мислення.

Головні завдання:

  • Розробка та впровадження нових стратегій продажів.
  • Систематизація всіх бізнес-процесів.

Керівник служби безпеки — 300 000-500 000 грн

Ще одна пропозиція від JobHunt — керівник служби безпеки. Роботодавець пропонує від 300 000 до 500 000 грн на місяць, що робить цю вакансію однією з найвисокооплачуваніших в Україні.

Обов’язки:

  • Розробка та впровадження політики безпеки компанії.
  • Контроль інформаційної, економічної та фізичної безпеки.
  • Робота з кадрами у питаннях безпеки.
  • Окрім високої зарплати, компанія пропонує бронювання від мобілізації.

Як отримати роботу із зарплатою 100 000 грн і більше

Експерти дають кілька порад, які допоможуть претендувати на високооплачувані посади:

  • Досвід — більшість вакансій передбачає 5+ років роботи у відповідній сфері.
  • Розвиток soft-skills — стратегічне мислення, лідерські якості та здатність. приймати рішення відіграють велику роль.
  • Знання англійської — для багатьох позицій це обов’язкова вимога.

Як повідомлялося, ринок праці в Україні пережив складний 2024 рік, позначений війною, міграцією та мобілізацією. Ці події не тільки створили нові виклики, але й зумовили появу нових тенденцій. У 2025 році очікується продовження цих тенденцій, а ключовими факторами, що впливатимуть на ринок праці, будуть міграція, мобілізація, розвиток бізнесу та нові напрямки зайнятості.

Нагадаємо також, що до недавнього часу українське законодавство не дозволяло встановлювати випробувальний термін для вагітних жінок при прийнятті на роботу. Проте, у 2025 році трудове законодавство зазнало змін через війну. Зміни до трудового законодавства, що стосуються вагітних жінок, були внесені внаслідок особливих обставин воєнного стану.

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09:49 У Херсоні пролунали вибухи

09:47 Кращий подарунок до Дня закоханих — три смартфони до 5000 грн

09:44 Почнеться пекло — Трамп закликав ХАМАС звільнити заручників

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:35 Загроза з боку Чорного моря — кораблі РФ з Калібрами

09:19 США закликають Європу купувати більше зброї для України

09:08 У Третій штурмовій "рознесли" відомого коміка за жарт про князя

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