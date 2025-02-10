Вакансии с зарплатой от 100 тысяч гривен: ТОП-предложения 2025 года

ТОП-вакансии в Украине — кому платят от 100 тысяч гривен
Средняя зарплата украинцев в начале 2025 года составляет примерно 23 тысячи гривен. Однако существует ряд профессий, представители которых могут рассчитывать на значительно более высокий уровень дохода — от 100 тысяч гривен в месяц и более.
Редакция Новини.LIVE проанализировала, какие вакансии предлагают такие заработки и какие требования выдвигают работодатели.
В Украине можно найти работу с зарплатой от 100 тысяч гривен, но это требует высокого уровня квалификации и значительного опыта. По данным портала Work.ua, наиболее оплачиваемые вакансии сосредоточены в сферах менеджмента, финансов, безопасности и коммерции.
ТОП-вакансии с самыми высокими зарплатами в Украине
Операционный директор в сфере солнечной энергетики — 100 000 грн
Компания SUNSAY NRG, специализирующаяся на солнечных энергосистемах для бизнеса и частных домов, ищет операционного директора. Зарплата — 100 тысяч гривен в месяц.
Основные требования:
- Опыт на аналогичной должности от 5 лет.
- Глубокое понимание финансовых процессов.
- Владение английским языком на уровне B2 и выше.
Генеральный директор — 100 000 грн
HR-компания JobHunt, занимающаяся подбором персонала, ищет генерального директора. Вакансия предполагает 100 000 грн ежемесячной зарплаты.
Основные обязанности:
- Разработка и внедрение долгосрочной стратегии компании.
- Координация работы руководящего состава.
- Мониторинг финансовых показателей.
Идеальный кандидат — человек с мощной деловой интуицией и опытом управления крупными проектами.
Финалист в сфере строительства и дизайна — 100 000 грн
Компания Teambuild, работающая в сфере архитектуры, строительства и дизайна, ищет финалиста (финансового аналитика). Зарплата — 100 тысяч гривен в месяц.
Основные требования:
- Два и более лет опыта в банковской сфере или аудите.
- Высокий уровень английского языка.
- Навыки ведения бухгалтерского и налогового учета.
Коммерческий директор во Львове — 120 000-150 000 грн
Производитель крафтовых алкогольных напитков SPICER предлагает от 120 000 до 150 000 гривен для коммерческого директора.
Ключевые требования:
- Опыт работы на должности руководителя отдела продаж.
- Глубокое знание рынка ритейла.
- Стратегическое мышление.
Главные задачи:
- Разработка и внедрение новых стратегий продаж.
- Систематизация всех бизнес-процессов.
Руководитель службы безопасности — 300 000-500 000 грн
Еще одно предложение от JobHunt — руководитель службы безопасности. Работодатель предлагает от 300 000 до 500 000 грн в месяц, что делает эту вакансию одной из самых высокооплачиваемых в Украине.
Обязанности:
- Разработка и внедрение политики безопасности компании.
- Контроль информационной, экономической и физической безопасности.
- Работа с кадрами в вопросах безопасности.
- Кроме высокой зарплаты, компания предлагает бронирование от мобилизации.
Как получить работу с зарплатой 100 000 грн и более
Эксперты дают несколько советов, которые помогут претендовать на высокооплачиваемые должности:
- Опыт — большинство вакансий предполагает 5+ лет работы в соответствующей сфере.
- Развитие soft-skills — стратегическое мышление, лидерские качества и способность принимать решения играют большую роль.
- Знание английского — для многих позиций это обязательное требование.
Как сообщалось, рынок труда в Украине пережил сложный 2024 год, обозначенный войной, миграцией и мобилизацией. Эти события не только создали новые вызовы, но и обусловили появление новых тенденций. В 2025 году ожидается продолжение этих тенденций, а ключевыми факторами, влияющими на рынок труда, будут миграция, мобилизация, развитие бизнеса и новые направления занятости.
Напомним также, что до недавнего времени украинское законодательство не позволяло устанавливать испытательный срок для беременных женщин при приеме на работу. Однако, в 2025 году трудовое законодательство претерпело изменения в связи с войной. Изменения в трудовое законодательство, касающиеся беременных женщин, были внесены в связи с особыми обстоятельствами военного положения.
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