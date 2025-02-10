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ТОП-вакансии в Украине — кому платят от 100 тысяч гривен

10 февраля 2025 18:22
Катерина Балаева - редактор
Вакансии с зарплатой от 100 тысяч гривен: ТОП-предложения 2025 года
Женщины за столом. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Средняя зарплата украинцев в начале 2025 года составляет примерно 23 тысячи гривен. Однако существует ряд профессий, представители которых могут рассчитывать на значительно более высокий уровень дохода — от 100 тысяч гривен в месяц и более.

Редакция Новини.LIVE проанализировала, какие вакансии предлагают такие заработки и какие требования выдвигают работодатели.

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В Украине можно найти работу с зарплатой от 100 тысяч гривен, но это требует высокого уровня квалификации и значительного опыта. По данным портала Work.ua, наиболее оплачиваемые вакансии сосредоточены в сферах менеджмента, финансов, безопасности и коммерции.

ТОП-вакансии с самыми высокими зарплатами в Украине

Операционный директор в сфере солнечной энергетики — 100 000 грн

Компания SUNSAY NRG, специализирующаяся на солнечных энергосистемах для бизнеса и частных домов, ищет операционного директора. Зарплата — 100 тысяч гривен в месяц.

Основные требования:

  • Опыт на аналогичной должности от 5 лет.
  • Глубокое понимание финансовых процессов.
  • Владение английским языком на уровне B2 и выше.

Генеральный директор — 100 000 грн

HR-компания JobHunt, занимающаяся подбором персонала, ищет генерального директора. Вакансия предполагает 100 000 грн ежемесячной зарплаты.

Основные обязанности:

  • Разработка и внедрение долгосрочной стратегии компании.
  • Координация работы руководящего состава.
  • Мониторинг финансовых показателей.

Идеальный кандидат — человек с мощной деловой интуицией и опытом управления крупными проектами.

Финалист в сфере строительства и дизайна — 100 000 грн

Компания Teambuild, работающая в сфере архитектуры, строительства и дизайна, ищет финалиста (финансового аналитика). Зарплата — 100 тысяч гривен в месяц.

Основные требования:

  • Два и более лет опыта в банковской сфере или аудите.
  • Высокий уровень английского языка.
  • Навыки ведения бухгалтерского и налогового учета.

Коммерческий директор во Львове — 120 000-150 000 грн

Производитель крафтовых алкогольных напитков SPICER предлагает от 120 000 до 150 000 гривен для коммерческого директора.

Ключевые требования:

  • Опыт работы на должности руководителя отдела продаж.
  • Глубокое знание рынка ритейла.
  • Стратегическое мышление.

Главные задачи:

  • Разработка и внедрение новых стратегий продаж.
  • Систематизация всех бизнес-процессов.

Руководитель службы безопасности — 300 000-500 000 грн

Еще одно предложение от JobHunt — руководитель службы безопасности. Работодатель предлагает от 300 000 до 500 000 грн в месяц, что делает эту вакансию одной из самых высокооплачиваемых в Украине.

Обязанности:

  • Разработка и внедрение политики безопасности компании.
  • Контроль информационной, экономической и физической безопасности.
  • Работа с кадрами в вопросах безопасности.
  • Кроме высокой зарплаты, компания предлагает бронирование от мобилизации.

Как получить работу с зарплатой 100 000 грн и более

Эксперты дают несколько советов, которые помогут претендовать на высокооплачиваемые должности:

  • Опыт — большинство вакансий предполагает 5+ лет работы в соответствующей сфере.
  • Развитие soft-skills — стратегическое мышление, лидерские качества и способность принимать решения играют большую роль.
  • Знание английского — для многих позиций это обязательное требование.

Как сообщалось, рынок труда в Украине пережил сложный 2024 год, обозначенный войной, миграцией и мобилизацией. Эти события не только создали новые вызовы, но и обусловили появление новых тенденций. В 2025 году ожидается продолжение этих тенденций, а ключевыми факторами, влияющими на рынок труда, будут миграция, мобилизация, развитие бизнеса и новые направления занятости.

Напомним также, что до недавнего времени украинское законодательство не позволяло устанавливать испытательный срок для беременных женщин при приеме на работу. Однако, в 2025 году трудовое законодательство претерпело изменения в связи с войной. Изменения в трудовое законодательство, касающиеся беременных женщин, были внесены в связи с особыми обстоятельствами военного положения.

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