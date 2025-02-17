Разработчики игр в Украине: рекордные зарплаты и взлет индустрии

Мужчина за компьютером. Фото: Freepik

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и постоянные вызовы военного времени, украинская индустрия разработки игр демонстрирует большую устойчивость и динамичный рост. Зарплаты разработчиков бьют рекорды, достигая отметок, которые ранее считались недостижимыми.

По данным исследования DOU, медиана зарплат в отрасли за последние полгода выросла на 200 долл., впервые превысив уровень 2021 года.

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Геймдев (GameDev, сокращенно от game development — "разработка игр") включает создание видеоигр от начальной идеи до выпуска на рынок.

Еще в феврале 2024 года зарплаты разработчиков игр лишь на 5 долл. отличались от средних по ИТ-рынку. В декабре 2024-го этот разрыв уменьшился еще больше, а медиана зарплат в геймдеве достигла исторического максимума.

Кто зарабатывает больше всего в геймдеве

Как и во всем IT-секторе, топовые зарплаты имеют менеджеры, однако их разрыв с софтвер-инженерами сократился до минимальных 10 долл.

Среди разработчиков самые высокие доходы имеют специалисты по TypeScript (4000 долл.). За ними следуют программисты Python и Java. Интересно, что летом 2024 года Java была бесспорным лидером с медианной зарплатой 4750 долл.

Самыми популярными языками в украинском геймдеве остаются:

C#/.NET

C++

TypeScript

Как зарплаты в геймдеве меняются по сравнению с IT

Медианная зарплата софтвер-инженеров в этой сфере уже составляет 2950 долл., тогда как в общем IT — 3300 долл. Для сравнения, еще в июне 2024 года разрыв был значительно больше (2610 долл. в геймдеве против 3500 долл. в IT).

Как меняются зарплаты в зависимости от уровня:

Senior: 4500 долл. в IT, 4480 долл. в геймдеве;

Middle: 2450 долл. в IT, 1950 долл. в геймдеве;

Junior: 900 долл. в IT, 760 долл. в геймдеве.

Отдельно стоит отметить тестировщиков. Их зарплаты на уровне Senior превышают Junior в четыре раза (2950 долл. против 700 долл.).

Зато в геймдизайне ситуация не такая оптимистичная — средние зарплаты снижаются. С февраля по июнь 2024 года они упали на 10% (с 1800 долл. до 1625 долл.), а в последние месяцы сокращение немного замедлилось (до 1600 долл.).

Кто работает в украинском геймдеве

Средний возраст специалистов в отрасли — 30 лет. Самыми опытными являются руководители в General Leadership (39 лет) и DevOps/Tech Leadership (37 лет). Самые молодые специалисты работают в сфере продаж (27 лет) и QA (28 лет).

Женщин в геймдеве стало больше — за последний год их доля выросла с 30,4% до 34,4%. Больше всего женщин работает в:

HR — 85%;

Art/Animation — 45%;

QA (тестировании) — 31%.

Кто работает в украинском геймдеве. Графика: DOU

Профессиональный ландшафт: от инженеров до дизайнеров

Большинство разработчиков игр в Украине работает в технических специализациях, таких как разработка программного обеспечения, тестирование и создание визуального контента. Среди них:

софтверные инженеры составляют значительную часть команды, отвечая за программирование и техническую реализацию игровых механик;

тестировщики играют критически важную роль в обеспечении качества продукта, выявляя и устраняя ошибки;

художники и аниматоры создают визуальную составляющую игры, включая персонажей, локации и спецэффекты;

геймдизайнеры отвечают за разработку концепции игры, ее правил и механик.

В этих направлениях также больше всего вакансий:

софтвер-инженеры — 27%;

тестировщики (QA) — 15%;

художники и аниматоры (Art/Animation) — 19,5%;

геймдизайнеры — 8,5%.

Какие города формируют украинский геймдев

Киев остается главным центром индустрии — здесь работают 44,1% разработчиков. Второе место занимает Львов (9%). Днепр демонстрирует рост — с 5,2% до 6,5%.

Характеристики геймдев-специалистов. Графика: DOU

Рынок разработки игр в Украине продолжает набирать обороты. Зарплаты выравниваются с общим IT-сектором, а в некоторых случаях даже превышают его. Несмотря на вызовы, геймдев остается перспективным направлением с высоким спросом на квалифицированных специалистов.

Как сообщалось, в начале 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет около 23 тысяч гривен. Однако некоторые профессии предлагают значительно более высокие доходы, от 100 тысяч гривен в месяц и более.

Также отметим, что рынок труда в Украине в 2024 году претерпел значительные изменения из-за войны, миграции и мобилизации. Эти факторы не только создали новые вызовы, но и обусловили появление новых тенденций. В 2025 году ожидается продолжение этих тенденций, а ключевыми факторами, которые будут влиять на рынок труда, будут миграция, мобилизация, развитие бизнеса и новые направления занятости.