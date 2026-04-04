Головна Життя Простий лайфхак: як не проґавити срібло серед мотлоху

Простий лайфхак: як не проґавити срібло серед мотлоху

Дата публікації: 4 квітня 2026 11:01
Як знайти срібло в антикварці: простий спосіб із магнітом
Способи, як знайти справжнє срібло. Фото: Freepik, Southern Living. Колаж: Новини.LIVE

У секонд-хендах і антикварних крамницях можна знайти справжнє срібло, але відрізнити його від підробки складно на око. Є простий спосіб перевірки, який не потребує знань чи інструментів. Достатньо мати при собі звичайний магніт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Southern Living

Як срібло опиняється серед дешевих речей

Колись срібні набори дарували на весілля, їх збирали роками, зберігали як щось обов’язкове в домі.

Зараз ці речі часто потрапляють у секонд-хенди разом з іншим непотребом. Іноді їх навіть не перевіряють.

Як відрізнити срібло від звичайного металу

Шукати клеймо "925" чи роздивлятись виробника виходить не завжди. Є простий спосіб це перевірити, чи справжнє перед вами срібло. Для цього достатньо носити в кишені маленький магніт.

Срібло 925 проби не повинно притягувати магніт. Якщо магніт притягується до срібла, то під срібною поверхнею ховається звичайний метал.

Звісно, не всім зручно ходити між рядами з магнітом у руці. Є варіанти простіші, наприклад, затискач для грошей із магнітною кнопкою. Це виглядає звичайно і не привертає уваги, але перевірку зробити можна. 

Раніше Новини.LIVE писали, що українська переселенка купила житло в Іспанії за сміхотворну ціну. Жінка придбала у маленькому містечку Villar del Arsopispo, приблизно за 50 кілометрів від узбережжя Валенсії, триповерховий будинок всього за 13 тисяч євро. Дім старий і потребує ремонту, але у перспективі може вийти дуже затишний сімейний дім.

Також Новини.LIVE розповідали, що адміністрація мальовничого швейцарського містечка Альбінен намагається зупинити відтік населення і пропонує майже 28 тисяч євро за переїзд туди. Проте отримати ці гроші дуже складно, бо за привабливою сумою ховається довгий список умов, які відсікають більшість охочих.

Ще Новини.LIVE писали про британську блогерку, яка сплатила іпотеку за два роки без виграшу в лотерею та без високої зарплати. Її основні принципи економії виглядали так: душ триває не більше двох хвилин, прання — раз на місяць, опалення відключене, а освітлення в домі — мінімальне.

антикваріат лайфхаки срібло
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама

