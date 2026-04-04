Як знайти срібло в антикварці: простий спосіб із магнітом

У секонд-хендах і антикварних крамницях можна знайти справжнє срібло, але відрізнити його від підробки складно на око. Є простий спосіб перевірки, який не потребує знань чи інструментів. Достатньо мати при собі звичайний магніт.

Як срібло опиняється серед дешевих речей

Колись срібні набори дарували на весілля, їх збирали роками, зберігали як щось обов’язкове в домі.

Зараз ці речі часто потрапляють у секонд-хенди разом з іншим непотребом. Іноді їх навіть не перевіряють.

Як відрізнити срібло від звичайного металу

Шукати клеймо "925" чи роздивлятись виробника виходить не завжди. Є простий спосіб це перевірити, чи справжнє перед вами срібло. Для цього достатньо носити в кишені маленький магніт.

Срібло 925 проби не повинно притягувати магніт. Якщо магніт притягується до срібла, то під срібною поверхнею ховається звичайний метал.

Звісно, не всім зручно ходити між рядами з магнітом у руці. Є варіанти простіші, наприклад, затискач для грошей із магнітною кнопкою. Це виглядає звичайно і не привертає уваги, але перевірку зробити можна.

