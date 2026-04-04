Как найти серебро в антикварке: простой способ с магнитом

В секонд-хендах и антикварных лавках можно найти настоящее серебро, но отличить его от подделки сложно на глаз. Есть простой способ проверки, который не требует знаний или инструментов. Достаточно иметь при себе обычный магнит.

Как серебро оказывается среди дешевых вещей

Когда-то серебряные наборы дарили на свадьбу, их собирали годами, хранили как нечто обязательное в доме.

Сейчас эти вещи часто попадают в секонд-хенды вместе с другим хламом. Иногда их даже не проверяют.

Как отличить серебро от обычного металла

Искать клеймо "925" или рассматривать производителя получается не всегда. Есть простой способ это проверить, настоящее ли перед вами серебро. Для этого достаточно носить в кармане маленький магнит.

Серебро 925 пробы не должно притягивать магнит. Если магнит притягивается к серебру, то под серебряной поверхностью скрывается обычный металл.

Конечно, не всем удобно ходить между рядами с магнитом в руке. Есть варианты попроще, например, зажим для денег с магнитной кнопкой. Это выглядит обычно и не привлекает внимания, но проверку сделать можно.

