Паризький Діснейленд в 2026 році: черги, ціни та нові атракціони

Парк атракціонів Діснейленд в Парижі. Фото: Disneylandparis

У паризькому Діснейленді після відкриття нової зони атракціонів в декілька разів зросли черги, що дратує відвідувачів. Люди скаржаться на години очікування, які фактично з’їдають увесь день у парку. На цьому тлі ціни на квитки залишаються високими, що лише підсилює роздратування.

Відвідувачі масово діляться відео з величезними чергами на атракціони, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Черги, які не закінчуються

Один із роликів швидко розійшовся в соцмережах — там видно натовпи біля нової локації. Люди буквально стоять уздовж усієї території, черга огинає водойму і тягнеться на сотні метрів.

Автор відео, який називає себе гідом по Діснею, стверджує, що людям доводиться чекати понад дві з половиною години, а то й набагато більше.

@mickeyvisit 🚨👀Disney's new theme park expansion drew huge crowds on opening day These massive crowds stretch around the new lagoon that more than doubles the size of Disney Adventure World. When we finally got to the front of the line, it was a posted 160 minute wait just 20 minutes or so after park opening. This is the new Frozen Ever After ride queue that is now open to all guests at Disneyland Paris.

Йдеться про новий атракціон за мотивами "Крижаного серця". Саме він зараз збирає найбільше людей, і ситуація там виглядає перевантаженою.

Реакція відвідувачів

Усе це відбувається після запуску оновленої частини парку, пов’язаної з історією про Еренделл. Проєкт позиціонують як велике перетворення всього комплексу, з акцентом на нові технології та повне занурення в атмосферу.

Частина людей прямо пише, що не розуміє, навіщо витрачати кілька годин у черзі заради кількох хвилин поїздки.

Інші діляться власним досвідом — хтось простояв п’ять годин, хтось відмовився ще на підході. Звучать і більш жорсткі оцінки: мовляв, витрачати сотні євро на вхід і потім просто стояти в черзі цілий день — сумнівне задоволення.

Хоча є й протилежні думки. Деякі відвідувачі пишуть, що якщо не гнатися за новинкою, можна спокійно провести час на інших атракціонах, де черги значно коротші.

Скільки коштує вхід в паризький Діснейленд

Ціни у 2026 році залишаються на рівні, який складно назвати доступним. За одноденний квиток в один парк дорослий платить приблизно від 89 до 130 євро, залежно від дня тижня.

Якщо брати доступ одразу до двох діснеївських парків (Disneyland + Walt Disney Studios), сума зростає — приблизно від 105 до 144 євро. Дитячі квитки трохи дешевші, а для малюків до трьох років вхід безкоштовний.

До того ж квитки на місці, в касі, коштують дорожче на 20-30 євро, тому більшість купує їх онлайн заздалегідь.

Що ще цікаво знати українцям

