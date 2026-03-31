Парижский Диснейленд в 2026 году: очереди, цены и новые аттракционы

Парк аттракционов Диснейленд в Париже. Фото: Disneylandparis

В парижском Диснейленде после открытия новой зоны аттракционов в несколько раз выросли очереди, что раздражает посетителей. Люди жалуются на часы ожидания, которые фактически съедают весь день в парке. На этом фоне цены на билеты остаются высокими, что только усиливает раздражение.

Посетители массово делятся видео с огромными очередями на аттракционы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Очереди, которые не заканчиваются

Один из роликов быстро разошелся в соцсетях — там видно толпы возле новой локации. Люди буквально стоят вдоль всей территории, очередь огибает водоем и тянется на сотни метров.

Автор видео, который называет себя гидом по Диснею, утверждает, что людям приходится ждать более двух с половиной часов, а то и гораздо больше.

@mickeyvisit 🚨👀 Новое расширение тематического парка Диснея собрало огромные толпы в день открытия Эти массивные толпы растянулись вокруг новой лагуны, которая более чем в два раза увеличивает размер Disney Adventure World. Когда мы, наконец, добрались до передней части очереди, это было размещено 160 минут ожидания всего через 20 минут или около того после открытия парка. Это новая очередь на аттракцион Frozen Ever After, которая теперь открыта для всех гостей Диснейленда в Париже. Mickey Visit приносит вам последние новости Диснея и ресурсы для планирования #disneyland #disneylandparis #disneylandnews Читайте также: ♬ Disney Fantasy - Musique de la brigade de sapeurs-pompiers de paris

Речь идет о новом аттракционе по мотивам "Ледяного сердца". Именно он сейчас собирает больше всего людей, и ситуация там выглядит перегруженной.

Реакция посетителей

Все это происходит после запуска обновленной части парка, связанной с историей об Эренделле. Проект позиционируют как большое преобразование всего комплекса, с акцентом на новые технологии и полное погружение в атмосферу.

Часть людей прямо пишет, что не понимает, зачем тратить несколько часов в очереди ради нескольких минут поездки.

Другие делятся собственным опытом: кто-то простоял пять часов, кто-то отказался еще на подходе. Звучат и более жесткие оценки: мол, тратить сотни евро на вход и потом просто стоять в очереди целый день — сомнительное удовольствие.

Хотя есть и противоположные мнения. Некоторые посетители пишут, что если не гнаться за новинкой, можно спокойно провести время на других аттракционах, где очереди значительно короче.

Сколько стоит вход в парижский Диснейленд

Цены в 2026 году остаются на уровне, который сложно назвать доступным. За однодневный билет в один парк взрослый платит примерно от 89 до 130 евро, в зависимости от дня недели.

Если брать доступ сразу в два диснеевских парка (Disneyland + Walt Disney Studios), сумма возрастает — примерно от 105 до 144 евро. Детские билеты немного дешевле, а для малышей до трех лет вход бесплатный.

К тому же билеты на месте, в кассе, стоят дороже на 20-30 евро, поэтому большинство покупает их онлайн и заранее.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Париже построили подвесной мост между опорами Эйфелевой бfашни, который получил название "Головокружение башни". Новый мост установили между восточной и западной опорой Эйфелевой башни на высоте около 60 метров. Поэтому прогуляться по этому мосту не получится, если человек боится высоты. Весь мост обтянут сеткой и собран из более 25 000 сетчатых панелей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Великобритании открыли самую длинную в мире туристическую тропу. Эта тропа простирается вдоль всего побережья Соединенного Королевства и имеет длину в 4 327 километров. Тропа получила имя короля Великобритании Чарльза III, и недаром - ее торжественно открыл сам монарх.

Еще Новини.LIVE рассказывали, в какие страны лучше не ехать в 2026 году. Жители нескольких государств, которые пользуются большой популярностью среди путешественников, выходят на акции против наплыва туристов. А в некоторых других странах за последние годы значительно повысился уровень преступности.