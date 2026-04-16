На Мадейрі знову відкривають популярний маршрут для туристів: умови та ціни

Туристична стежка Vereda do Areeiro на острові Мадейра. Фото: Madeira Promotion

Один із найвідоміших пішохідних маршрутів Європи знову стане доступним для туристів з квітня 2026 року. Йдеться про стежку Vereda do Areeiro на острові Мадейра, яку закривали через наслідки великої пожежі. Після двох років робіт її відкривають, але з новими умовами і змінами для відвідувачів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Коли була закрита стежка

Стежка була закрита після пожежі 2024 року, яка пошкодила значну частину маршруту.

Відновлення затягнулося на 2 роки, бо частину інфраструктури фактично довелося перебудовувати. Фахівці додали елементи безпеки, укріпили небезпечні ділянки, де раніше були ризики для туристів.

Відкриття збігається з проведенням традиційного забігу Madeira Island Ultra Trail Running Challenge наприкінці квітня.

Читайте також:

Чим відомий маршрут Vereda do Areeiro

Маршрут проходить через три найвищі точки острова: Піку-ду-Арейру, Піку-дас-Торрес і Піку-Руїву. Дистанція близько 7 км, але проста вона тільки на папері.

Туристи проходять тунелі у вулканічній породі, вузькі гребені, ділянки з різкими перепадами висоти. Час у дорозі займає приблизно до 4 годин.

Нова ціна квитків

Прохід маршрутом платний та коштує тепер 10,50 євро. Це більше, ніж на інших маршрутах острова, де стандарт близько 4,50 євро.

Місцева влада пояснює підвищення ціни витратами на ремонт та складне обслуговування маршруту. Частина коштів піде на утримання маршруту та екологічні програми, інша на протипожежну безпеку, щоб позаминулорічна ситуація не повторилася.

Що ще цікаво знати українцям

