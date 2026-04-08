Головна Життя На острові Майорка відкрили мальовничу пішохідну стежку понад 100 км

На острові Майорка відкрили мальовничу пішохідну стежку понад 100 км

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:00
На Майорці відкрили новий маршрут Gran Recorrido del Llevant: чим він відомий
Пішохідна стежка Gran Recorrido del Llevant. Фото: Tripadvisor

На іспанському острові Майорка з’явився новий маршрут для пішохідного туризму — Gran Recorrido del Llevant. Його протяжність становить близько 105 км, і він проходить уздовж менш туристичного східного узбережжя острова. Шлях з’єднує кілька відомих місць Майорки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Diariodemallorca.

Шлях через гори та пляжі

Cтежка пролягає через мальовничі ландшафти регіону Serra de Llevant, де є як і гірськи пагорби, так і соснові ліси, а також виноградники та дикі пляжі.

Завершується маршрут біля узбережжя Cala Mesquida, проходячи через історичне містечко Кардепера. Уздовж лінії руху розташовані різні визначні пам'ятеи, наприклад, замок Капдепера, маяк на скелі у Cala Ratjada, а також старовинна церква Sant Joan Baptista. Також для огляду відкритий залізничний музей у Сон-Карріо.

Нова стежка підходить навіть дітям

Маршрут поділений на чотири приблизно рівні етапи, а за день людина піднімається вгору не більше ніж на 248 метрів. Через це люди навіть з низькою фізичною підготовкою чи діти проходять шлях без зусиль.

Для тих, хто не планує проходити всі 100 км, передбачили додаткові точки входу та виходу на маршруті — зокрема в Son Macià та на узбережжі Costa dels Pins. Це дозволяє обирати коротші ділянки залежно від рівня підготовки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Великій Британії відкрили найдовшу у світі туристичну стежку довжиною 4 327 кілометрів.

Стежка простягається вздовж усього узбережжя Сполученого Королівства. Вона отримала ім'я короля Великої Британії Чарльза III, і сам монарх відвідав урочистості з нагоди відкриття нової туристичної локації. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує бюджетний відпочинок у Болгарії. Завітати у цю країну можна ще до початку активно сезону відпусток. Найдоступніші варіанти відпочинку в Болгарії, включаючи проїзд автобусом, на 7 днів становить всього 26 304 гривень на двох осіб, тобто приблизно 520 євро.

подорож Іспанія туризм
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
