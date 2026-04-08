На Майорке открыли новый маршрут Gran Recorrido del Llevant: чем он известен

Пешеходная тропа Gran Recorrido del Llevant. Фото: Tripadvisor

На испанском острове Майорка появился новый маршрут для пешеходного туризма — Gran Recorrido del Llevant. Его протяженность составляет около 105 км, и он проходит вдоль менее туристического восточного побережья острова. Путь соединяет несколько известных мест Майорки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Diariodemallorca.

Путь через горы и пляжи

Тропа пролегает через живописные ландшафты региона Serra de Llevant, где есть как и горные холмы, так и сосновые леса, а также виноградники и дикие пляжи.

Завершается маршрут у побережья Cala Mesquida, проходя через исторический городок Кардепера. Вдоль линии движения расположены различные достопримечательности, например, замок Капдепера, маяк на скале в Cala Ratjada, а также старинная церковь Sant Joan Baptista. Также для осмотра открыт железнодорожный музей в Сон-Каррио.

Новая тропа подходит даже детям

Маршрут поделен на четыре примерно равных этапа, а за день туристы поднимаются вверх не более чем на 248 метров. Поэтому люди даже с низкой физической подготовкой или дети проходят путь без усилий.

Для тех, кто не планирует проходить все 100 км, предусмотрели дополнительные точки входа и выхода на маршруте — в частности в Son Macià и на побережье Costa dels Pins. Это позволяет выбирать короткие участки в зависимости от уровня подготовки.

