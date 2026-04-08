Главная Жизнь На острове Майорка открыли живописную пешеходную тропу более 100 км

Дата публикации 8 апреля 2026 12:00
На Майорке открыли новый маршрут Gran Recorrido del Llevant: чем он известен
Пешеходная тропа Gran Recorrido del Llevant. Фото: Tripadvisor

На испанском острове Майорка появился новый маршрут для пешеходного туризма — Gran Recorrido del Llevant. Его протяженность составляет около 105 км, и он проходит вдоль менее туристического восточного побережья острова. Путь соединяет несколько известных мест Майорки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Diariodemallorca.

Путь через горы и пляжи

Тропа пролегает через живописные ландшафты региона Serra de Llevant, где есть как и горные холмы, так и сосновые леса, а также виноградники и дикие пляжи.

Завершается маршрут у побережья Cala Mesquida, проходя через исторический городок Кардепера. Вдоль линии движения расположены различные достопримечательности, например, замок Капдепера, маяк на скале в Cala Ratjada, а также старинная церковь Sant Joan Baptista. Также для осмотра открыт железнодорожный музей в Сон-Каррио.

Новая тропа подходит даже детям

Маршрут поделен на четыре примерно равных этапа, а за день туристы поднимаются вверх не более чем на 248 метров. Поэтому люди даже с низкой физической подготовкой или дети проходят путь без усилий.

Читайте также:

Для тех, кто не планирует проходить все 100 км, предусмотрели дополнительные точки входа и выхода на маршруте — в частности в Son Macià и на побережье Costa dels Pins. Это позволяет выбирать короткие участки в зависимости от уровня подготовки.

Что еще стоит знать украинским туристам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Великобритании открыли самую длинную в мире туристическую тропу длиной 4 327 километров.

Тропа простирается вдоль всего побережья Соединенного Королевства. Она получила имя короля Великобритании Чарльза III, и сам монарх посетил торжества по случаю открытия новой туристической локации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит бюджетный отдых в Болгарии. Посетить эту страну можно еще до начала активно сезона отпусков. Самые доступные варианты отдыха в Болгарии, включая проезд автобусом, на 7 дней составляет всего 26 304 гривен на двух человек, то есть примерно 520 евро.

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
