На Мадейре снова открывают популярный маршрут для туристов: условия и цены

Один из самых известных пешеходных маршрутов Европы снова станет доступным для туристов с апреля 2026 года. Речь идет о тропе Vereda do Areeiro на острове Мадейра, которую закрывали из-за последствий крупного пожара. После двух лет работ ее открывают, но с новыми условиями и изменениями для посетителей.

Когда была закрыта тропа

Тропа была закрыта после пожара 2024 года, который повредил значительную часть маршрута.

Восстановление затянулось на 2 года, так как часть инфраструктуры фактически пришлось перестраивать. Специалисты добавили элементы безопасности, укрепили опасные участки, где раньше были риски для туристов.

Открытие совпадает с проведением традиционного забега Madeira Island Ultra Trail Running Challenge в конце апреля.

Чем известен маршрут Vereda do Areeiro

Маршрут проходит через три самые высокие точки острова: Пику-ду-Арейру, Пику-дас-Торрес и Пику-Руиву. Дистанция около 7 км, но простая она только на бумаге.

Туристы проходят тоннели в вулканической породе, узкие гребни, участки с резкими перепадами высоты. Время в пути занимает примерно до 4 часов.

Новая цена билетов

Проход по маршруту платный и стоит теперь 10,50 евро. Это больше, чем на других маршрутах острова, где стандарт около 4,50 евро.

Местные власти объясняют повышение цены затратами на ремонт и сложное обслуживание маршрута. Часть средств пойдет на содержание маршрута и экологические программы, другая на противопожарную безопасность, чтобы позапрошлогодняя ситуация не повторилась.

