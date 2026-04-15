Нові тренди у туризмі: 4 напрямки для подорожей у 2026 році

У Європі різко зросла увага до міст, які ще донедавна залишалися майже непомітними для туристів. Тому Вроцлав, Єреван, Геттінген і навіть давно відомий Копенгаген зараз фіксують рекордні показники відвідуваності. Головною причиною цього називають втому туристів від типових маршрутів і пошук чогось менш очевидного.

Вроцлав

Вроцлав тривалий час програвав Варшаві чи Гданську, хоча формально мав ті ж переваги, але залишався ніби другим варіантом, куди заїжджають вже потім. А тепер ситуація почала змінюватися.

Центр міста виглядає так, ніби його спеціально зібрали для листівок, кольорові будинки стоять майже в ряд, мости додають цього ефекту казковості. Окремо кидаються в очі маленькі бронзові фігури, розставлені по всьому місту.

До того ж, загальні витрати на поїздку тут помітно нижчі, ніж у багатьох інших містах Європи.

Єреван

Єреван не виглядає містом, яке переживає туристичний бум, хоча цифри говорять інше. При цьому на вулицях міста ніякого перевантаження туристами не відчувається.

Його називають "рожевим" через колір будівель, і тут усе рухається повільніше, ніж очікується від столиці. В кафе, на вулицях, в обуті загальний шум низький, і при цьому місто лишається відносно дешевим, що робить його зручним варіантом для подорожей на довгий термін.

Геттінген

Геттінген довго залишався тією самою прихованою перлиною Німеччини, про яку всі знають, але не дуже активно їдуть. Але тепер все змінилося, бо у минулому році місто відвідали понад 440 тисяч туристів.

Місто виглядає саме так, як зазвичай уявляють Німеччину, з розмальованими будинками та вузькими тихими вулицями. Але через наявність університету та молоді усе змінюється ввечері, з’являється шум, бари працюють активніше, і цей контраст між дуже спокійним днем і доволі живими вечорами привертає увагу туристів.

Копенгаген

Копенгаген і так не зникав з туристичних списків, але зараз місто фіксує різкий ріст і буквально наповнилося туристами.

Навіть у березні-квітні мова вже йде про мільйони відвідувачів. Місто залишається впорядкованим і передбачуваним у своїй структурі, пересування тут майже повністю зав’язане на велосипедах, а не на автомобілях. Це видно одразу, і до цього доводиться довго звикати.

Із головних мінусів — ціни залишаються дуже високими, навіть у порівнянні з найбагатшими країнами Західної Європи.

