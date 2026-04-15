Новые тренды в туризме: 4 направления для путешествий в 2026 году

Новые направления для путешествий. Фото: Travel off Path. Коллаж: Новини.LIVE

В Европе резко выросло внимание к городам, которые еще недавно оставались почти незаметными для туристов. Поэтому Вроцлав, Ереван, Геттинген и даже давно известный Копенгаген сейчас фиксируют рекордные показатели посещаемости. Главной причиной этого называют усталость туристов от типичных маршрутов и поиск чего-то менее очевидного.

Туристы все чаще отказываются от проверенных направлений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Вроцлав

Вроцлав долгое время проигрывал Варшаве или Гданьску, хотя формально имел те же преимущества, но оставался как бы вторым вариантом, куда заезжают уже потом. А теперь ситуация начала меняться.

Центр города выглядит так, будто его специально собрали для открыток, цветные дома стоят почти в ряд, мосты добавляют этому эффекту сказочности. Отдельно бросаются в глаза маленькие бронзовые фигуры, расставленные по всему городу.

Вроцлав. Фото: Travel off Path

К тому же, общие расходы на поездку здесь заметно ниже, чем во многих других городах Европы.

Читайте также:

Ереван

Ереван не выглядит городом, который переживает туристический бум, хотя цифры говорят другое. При этом на улицах города никакой перегруженности туристами не ощущается.

Ереван. Фото: Travel off Path

Его называют "розовым" из-за цвета зданий, и здесь все движется медленнее, чем ожидается от столицы. В кафе, на улицах, и в быту общий шум низкий, и при этом город остается относительно дешевым, что делает его удобным вариантом для путешествий на долгий срок.

Геттинген

Геттинген долго оставался той самой скрытой жемчужиной Германии, о которой все знают, но не очень активно туда едут. Но теперь все изменилось, потому что в прошлом году город посетили более 440 тысяч туристов.

Геттинген. Фото: Travel off Path

Город выглядит именно так, как обычно представляют Германию, с разрисованными домами и узкими тихими улицами. Но из-за наличия университета и молодежи все меняется вечером, появляется шум, бары работают активнее, и этот контраст между очень спокойным днем и довольно живыми вечерами привлекает внимание туристов.

Копенгаген

Копенгаген и так не исчезал из туристических списков, но сейчас город фиксирует резкий рост и буквально наполнился туристами.

Даже в марте-апреле речь уже идет о миллионах посетителей. Город остается упорядоченным и предсказуемым в своей структуре, передвижение здесь почти полностью завязано на велосипедах, а не на автомобилях. Это видно сразу, и к этому приходится долго привыкать.

Копенгаген. Фото: Travel off Path

Из главных минусов — цены остаются очень высокими, даже по сравнению с самыми богатыми странами Западной Европы.

