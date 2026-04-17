Новий Дубай: який курорт може замінити популярне місце відпочинку знаменитостей (фото)

Головна Життя Новий магніт для знаменитостей: який курорт може замінити Дубай (фото)

Новий магніт для знаменитостей: який курорт може замінити Дубай (фото)

Дата публікації: 17 квітня 2026 11:01
Фолклендські острови. Фото: Unsplash, Trip.com. Колаж: Новини.LIVE

Довгі роки Дубай залишався символом розкішного відпочинку: хмарочоси, штучні острови, найдорожчі готелі та пляжі, де можна зустріти світових знаменитостей. Проте через війну на Близькому Сході туристичні тренди поступово змінюються. У світі з’являються нові напрямки, які пропонують не менш ексклюзивні враження. Один із таких курортів уже називають "новим Дубаєм", і він стрімко привертає увагу заможних туристів та відомих персон з усього світу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Який курорт може стати новим Дубаєм

Йдеться про Фолклендські острови, порівняння яких із розкішним Дубаєм, на перший погляд, звучить досить несподівано. Архіпелаг у Південній Атлантиці відомий передусім дикою природою, мальовничими пейзажами та колоніями пінгвінів. Проте останнім часом його дедалі частіше називають альтернативою популярному близькосхідному курорту.

Однією з причин стала ситуація на Близькому Сході: через війну інтерес туристів до ОАЕ тимчасово знизився. У результаті деякі мандрівники почали звертати увагу на менш очевидні, але не менш цікаві напрямки. І Фолклендські острови опинилися серед них.

Чим унікальні Фолклендські острови

Попри скромні масштаби, архіпелаг має чим здивувати. Його економіка доволі сильна: значну частину доходів приносять ліцензії на вилов риби, завдяки чому рівень ВВП тут порівнюють із такими заможними країнами, як Швейцарія чи Люксембург. До того ж на островах діють привабливі податкові умови — немає ПДВ, а також більшості податків на капітал і багатство.

У столиці Стенлі проживає трохи більше двох тисяч людей, однак навіть тут можна помітити ознаки достатку. За словами місцевих мешканців, місто має одну з найбільших у світі кількість автомобілів Land Rover на душу населення. Ці позашляховики ідеально підходять для пересування вітряною та пересіченою місцевістю островів.

Та головна причина, через яку туристи звертають увагу на Фолкленди — їхня природа. Наприклад, пляж Йорк-Бей біля Стенлі славиться білим піском і колоніями пінгвінів. Популярним місцем також є природний заповідник Волонтер-Пойнт, де можна спостерігати за дикою природою. 

Серед інших мальовничих локацій — пляжі Берті, Булл-Пойнт, гавань Маре та пляж Леопард на острові Каркасс, відомий своїми дюнами, птахами та пінгвінами виду генту.

Поєднання незайманої природи, піщаних пляжів і фінансового благополуччя робить Фолклендські острови незвичайним, але дедалі популярнішим туристичним напрямком. І хоча до гламурного Дубая їм ще далеко, інтерес мандрівників до архіпелагу зростає.

Раніше Новини.LIVE розповідали про унікальний острівний курорт, який з’явився в Японії. На туристів, які відвідають це місце,  чекають дизайнерські вілли, інфініті-басейни, ресторан на березі моря та приватний пляж. Загалом курорт займає площу близько 30 000 кв.м.

Також Новини.LIVE писали, куди поїхати відпочивати весною, якщо бюджет обмежений. Досвідчена мандрівниця поділилася маршрутом з Києва до озера Комо в Італії. Така подорож, включно з переїздами, перельотами, проживанням та екскурсіями, обійдеться приблизно в 13 000 грн.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
