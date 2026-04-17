Новый Дубай: какой курорт может заменить популярное место отдыха знаменитостей (фото)

Фолклендские острова.

Долгие годы Дубай оставался символом роскошного отдыха: небоскребы, искусственные острова, дорогие отели и пляжи, где можно встретить мировых знаменитостей. Однако из-за войны на Ближнем Востоке туристические тренды постепенно меняются. В мире появляются новые направления, которые предлагают не менее эксклюзивные впечатления. Один из таких курортов уже называют "новым Дубаем", и он стремительно привлекает внимание состоятельных туристов и известных персон со всего мира.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Какой курорт может стать новым Дубаем

Речь идет о Фолклендских островах, сравнение которых с роскошным Дубаем, на первый взгляд, звучит довольно неожиданно. Архипелаг в Южной Атлантике известен прежде всего дикой природой, живописными пейзажами и колониями пингвинов. Однако в последнее время его все чаще называют альтернативой популярному ближневосточному курорту.

Одной из причин стала ситуация на Ближнем Востоке: из-за войны интерес туристов к ОАЭ временно снизился. В результате некоторые путешественники начали обращать внимание на менее очевидные, но не менее интересные направления. И Фолклендские острова оказались среди них.

Чем уникальны Фолклендские острова

Несмотря на скромные масштабы, архипелагу есть чем удивить. Его экономика довольно сильная: значительную часть доходов приносят лицензии на вылов рыбы, благодаря чему уровень ВВП здесь сравнивают с такими богатыми странами, как Швейцария или Люксембург. К тому же на островах действуют привлекательные налоговые условия — нет НДС, а также большинства налогов на капитал и богатство.

В столице Стэнли проживает чуть более двух тысяч человек, однако даже здесь можно заметить признаки достатка. По словам местных жителей, город имеет одно из самых больших в мире количество автомобилей Land Rover на душу населения. Эти внедорожники идеально подходят для передвижения по ветреной и пересеченной местности островов.

Но главная причина, по которой туристы обращают внимание на Фолкленды — их природа. Например, пляж Йорк-Бей возле Стэнли славится белым песком и колониями пингвинов. Популярным местом также является природный заповедник Волонтер-Пойнт, где можно наблюдать за дикой природой.

Среди других живописных локаций — пляжи Берти, Булл-Пойнт, гавань Маре и пляж Леопард на острове Каркасс, известный своими дюнами, птицами и пингвинами вида генту.

Сочетание нетронутой природы, песчаных пляжей и финансового благополучия делает Фолклендские острова необычным, но все более популярным туристическим направлением. И хотя до гламурного Дубая им еще далеко, интерес путешественников к архипелагу растет.

