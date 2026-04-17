Главная Жизнь Новый магнит для знаменитостей: какой курорт может заменить Дубай (фото)

Новый магнит для знаменитостей: какой курорт может заменить Дубай (фото)

Дата публикации 17 апреля 2026 11:01
Новый Дубай: какой курорт может заменить популярное место отдыха знаменитостей (фото)
Фолклендские острова. Фото: Unsplash, Trip.com. Коллаж: Новини.LIVE

Долгие годы Дубай оставался символом роскошного отдыха: небоскребы, искусственные острова, дорогие отели и пляжи, где можно встретить мировых знаменитостей. Однако из-за войны на Ближнем Востоке туристические тренды постепенно меняются. В мире появляются новые направления, которые предлагают не менее эксклюзивные впечатления. Один из таких курортов уже называют "новым Дубаем", и он стремительно привлекает внимание состоятельных туристов и известных персон со всего мира.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Какой курорт может стать новым Дубаем

Речь идет о Фолклендских островах, сравнение которых с роскошным Дубаем, на первый взгляд, звучит довольно неожиданно. Архипелаг в Южной Атлантике известен прежде всего дикой природой, живописными пейзажами и колониями пингвинов. Однако в последнее время его все чаще называют альтернативой популярному ближневосточному курорту.

Фолклендські острови. Фото: Unsplash
Фолклендские острова. Фото: Unsplash

Одной из причин стала ситуация на Ближнем Востоке: из-за войны интерес туристов к ОАЭ временно снизился. В результате некоторые путешественники начали обращать внимание на менее очевидные, но не менее интересные направления. И Фолклендские острова оказались среди них.

Чем уникальны Фолклендские острова

Несмотря на скромные масштабы, архипелагу есть чем удивить. Его экономика довольно сильная: значительную часть доходов приносят лицензии на вылов рыбы, благодаря чему уровень ВВП здесь сравнивают с такими богатыми странами, как Швейцария или Люксембург. К тому же на островах действуют привлекательные налоговые условия — нет НДС, а также большинства налогов на капитал и богатство.

В столице Стэнли проживает чуть более двух тысяч человек, однако даже здесь можно заметить признаки достатка. По словам местных жителей, город имеет одно из самых больших в мире количество автомобилей Land Rover на душу населения. Эти внедорожники идеально подходят для передвижения по ветреной и пересеченной местности островов.

Порт Стенлі, Фолклендські острови. Фото: Trip.com
Порт Стэнли, Фолклендские острова. Фото: Trip.com

Но главная причина, по которой туристы обращают внимание на Фолкленды — их природа. Например, пляж Йорк-Бей возле Стэнли славится белым песком и колониями пингвинов. Популярным местом также является природный заповедник Волонтер-Пойнт, где можно наблюдать за дикой природой.

Заповідник Волонтер-Пойнт. Фото: Sapelo Island Birdhouses
Заповедник Волонтер-Пойнт. Фото: Sapelo Island Birdhouses

Среди других живописных локаций — пляжи Берти, Булл-Пойнт, гавань Маре и пляж Леопард на острове Каркасс, известный своими дюнами, птицами и пингвинами вида генту.

Острів Каркасс. Фото: falklandislands.com
Остров Каркасс. Фото: falklandislands.com

Сочетание нетронутой природы, песчаных пляжей и финансового благополучия делает Фолклендские острова необычным, но все более популярным туристическим направлением. И хотя до гламурного Дубая им еще далеко, интерес путешественников к архипелагу растет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об уникальном островном курорте, который появился в Японии. Туристов, которые посетят это место, ждут дизайнерские виллы, инфинити-бассейны, ресторан на берегу моря и частный пляж. В целом курорт занимает площадь около 30 000 кв.м.

Также Новини.LIVE писали, куда поехать отдыхать весной, если бюджет ограничен. Опытная путешественница поделилась маршрутом из Киева до озера Комо в Италии. Такое путешествие, включая переезды, перелеты, проживание и экскурсии, обойдется примерно в 13 000 грн.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
