Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 18:02
Весенний отпуск за границей: куда поехать с бюджетом до 13 000 грн (маршрут)
Озеро Комо в Италии, деньги в кошельке. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Весна — идеальное время для коротких путешествий, когда природа оживает, а туристов еще не так много, как летом. Даже с ограниченным бюджетом украинцы могут организовать интересное путешествие, увидеть новые места и отдохнуть от повседневной рутины.

Куда поехать весной, если бюджет не более 13 000 грн или 250 евро, рассказала в соцсети Threads украинская актриса и путешественница Лилия Козуб, передают Новини.LIVE.

Где недорого отдохнуть весной

Опытная путешественница рекомендует выбрать для многодневного отдыха озеро Комо и одноименный городок в итальянских Альпах. Блогерша уверяет, что в этом месте, которое всегда считалось символом роскошного отдыха и гламура, можно прекрасно провести время не только миллионерам, но и людям с небольшим бюджетом.

Маршрут путешествия на озеро Комо из Киева

По словам Лилии Козуб, если грамотно спланировать путешествие, то оно обойдется не более чем в 250 евро (≈13 000 грн). В частности она предлагает строить маршрут так:

  • поездом УЗ из Киева в Чоп — 410 грн билет в купе;
  • интерсити до Будапешта — 1 270 грн;
  • автобус 100Е до аэропорта — 6 евро (≈350 грн);
  • перелет Будапешт-Бергамо/Милан-Будапешт — 34 евро (≈1 750 грн) в 2 стороны;
  • ночь в апартаментах в Бергамо и ночь в апартаментах в Милане — 60 евро (≈3 000 грн);
  • билет на автобус до Лекко — 4 евро (≈250 грн);
  • 2 ночи в Лекко — 70 евро (≈3 600 грн);
  • экскурсия на виллу Монастеро — 13 евро (≈700 грн);
  • экскурсия на виллу Бальбянелло — 15 евро (≈800 грн).

Таким образом поездка из Киева на озеро Комо в Италии обойдется одному человеку в около 250 евро или 13 000 грн. При этом путешественница не учитывала расходы на питание — здесь сумма будет индивидуальной в каждом отдельном случае, в зависимости от возможностей и предпочтений туриста.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали о правилах для туристов в Италии. В этой стране многие вещи, привычные для украинцев, находятся под строгим запретом. За нарушение правил грозят штрафы до 2 000 евро.

Также Новини.LIVE писали об особых правилах, которые действуют на границах некоторых стран. Там будут проверять ваши смартфон, ноутбук и другие гаджеты. В случае отказа предоставить собственные вещи для досмотра попасть в страну не удастся.

путешествие бюджет туризм
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации