Весенний отпуск за границей: куда поехать с бюджетом до 13 000 грн (маршрут)

Весна — идеальное время для коротких путешествий, когда природа оживает, а туристов еще не так много, как летом. Даже с ограниченным бюджетом украинцы могут организовать интересное путешествие, увидеть новые места и отдохнуть от повседневной рутины.

Куда поехать весной, если бюджет не более 13 000 грн или 250 евро, рассказала в соцсети Threads украинская актриса и путешественница Лилия Козуб, передают Новини.LIVE.

Где недорого отдохнуть весной

Опытная путешественница рекомендует выбрать для многодневного отдыха озеро Комо и одноименный городок в итальянских Альпах. Блогерша уверяет, что в этом месте, которое всегда считалось символом роскошного отдыха и гламура, можно прекрасно провести время не только миллионерам, но и людям с небольшим бюджетом.

Маршрут путешествия на озеро Комо из Киева

По словам Лилии Козуб, если грамотно спланировать путешествие, то оно обойдется не более чем в 250 евро (≈13 000 грн). В частности она предлагает строить маршрут так:

поездом УЗ из Киева в Чоп — 410 грн билет в купе;

интерсити до Будапешта — 1 270 грн;

автобус 100Е до аэропорта — 6 евро (≈350 грн);

перелет Будапешт-Бергамо/Милан-Будапешт — 34 евро (≈1 750 грн) в 2 стороны;

ночь в апартаментах в Бергамо и ночь в апартаментах в Милане — 60 евро (≈3 000 грн);

билет на автобус до Лекко — 4 евро (≈250 грн);

2 ночи в Лекко — 70 евро (≈3 600 грн);

экскурсия на виллу Монастеро — 13 евро (≈700 грн);

экскурсия на виллу Бальбянелло — 15 евро (≈800 грн).

Таким образом поездка из Киева на озеро Комо в Италии обойдется одному человеку в около 250 евро или 13 000 грн. При этом путешественница не учитывала расходы на питание — здесь сумма будет индивидуальной в каждом отдельном случае, в зависимости от возможностей и предпочтений туриста.

