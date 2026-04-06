Самые дешевые курорты Европы в 2026 году: куда поехать украинцам

Остров Парос в Греции, где можно бюджетно отдохнуть.

В Европе еще остаются курорты, где украинцы могут комфортно и недорого отдохнуть. Несмотря на общий рост цен, отдельные направления сохраняют доступность и одновременно привлекательную атмосферу. Альтернативы дорогим курортам разбросаны по разным странам, но объединены общей эстетикой и доступностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off path.

Парос, Греция

Остров Парос остается в тени более известных направлений, хотя находится совсем рядом с островом Санторини. Здесь те же белые дома, узкие улицы, как и там, но ощущение другое, потому что меньше шума и больше пространства.

Остров Парос в Греции. Фото: Discovergreece

Города на острове тоже разные. Парикия выглядит как классический старинный греческий город с размеренной местной жизнью. Города Лефкес и Наусса добавляют контраста: один тоже тихий, а другой оживает вечером благодаря ночным клубам и развлечениям.

Цены на номера стартуют примерно от 30-40 долларов, еда — в пределах 15-25 долларов.

Читайте также:

Бургау, Португалия

Этот небольшой город в Алгарве часто называют португальской версией известных средиземноморских курортов, хотя о нем знает совсем немного туристов.

В центр города есть лабиринт узких улиц, где много кафе, маленьких магазинов и тишина, которую не нарушают толпы туристов. Также там есть скалы и океан.

Жилье здесь дешевле, чем во многих курортных местах региона. Примерно от 40-50 долларов за ночь, обед — около 12.

Фавиньяна, Италия

Остров возле Сицилии, который любят местные, и где редко бывают путешественники. Архитектура населенных пунктов острова очень похожа на сицилийскую со светлыми домами, узкими улицами и портом.

Остров Фавиньяна в Италии. Фото: Іtalia.it

Здесь часто снимали кино, но это не сделало остров более узнаваемым. Еда недорогая: быстрые блюда от 6 долларов, пицца — около 12. А вот жилье дороже, от 60 долларов в сутки, хотя рядом, в Трапане, можно найти еще дешевле.

Фрихилиана, Испания

Горная деревня в Андалусии выглядит очень аутентично и почти декоративно, имея настоящую атмосферу Старого Света. Она расположена среди пышных прибрежных холмов Андалусии, самого теплого региона Европы с температурой весной от 22 до 25°C.

Там есть мощеные улочки, побеленные дома, украшенные цветочными горшками, арки и просто замечательные места для фотографий на каждом шагу. А цены во Фрихилиане ниже, чем на популярных курортах. Обеды — 13-20 долларов, жилье — примерно от 50.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали о странах, где пограничники обязаны досматривать смартфоны, ноутбуки и другие устройства у всех туристов. Разрешение на въезд получают только те, кто проходит такую процедуру.

Также Новини.LIVE писали, что сбор ракушек, песка или гальки с французских пляжей (особенно в зонах охраны побережья, таких как Нормандия или Ривьера) считается экологическим преступлением. Туристы, пойманные на заполнении банок песком, могут получить штрафы от 250 до 1500 евро.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о местах в Центральной Америке, где удобно жить и выполнять работу из дома. Специалисты исследовали более двадцати городов в Западном полушарии, оценив стоимость жизни, стабильность интернета, безопасность улиц и развитие городской инфраструктуры.