Найдешевші курорти Європи у 2026: куди поїхати українцям

Острів Парос у Греції, де можна бюджетно відпочити.

У Європі ще залишаються курорти, де українці можуть комфортно та недорого відпочити. Попри загальне зростання цін, окремі напрямки зберігають доступність і водночас привабливу атмосферу. Альтернативи дорогим курортам розкидані по різних країнах, але об’єднані спільною естетикою та доступністю.

Парос, Греція

Острів Парос залишається в тіні більш відомих напрямків, хоча знаходиться зовсім поруч з островом Санторіні. Тут ті ж білі будинки, вузькі вулиці, як і там, але відчуття інше, тому що менше шуму і більше простору.

Міста на острові теж різні. Парікія виглядає як класичне старовинне грецьке місто з повільним місцевим життям. Міста Лефкес і Наусса додають контрасту: одне теж тихе, а інше оживає ввечері завдяки нічним клубам та розвагам.

Ціни на номери стартують приблизно від 30-40 доларів, їжа — у межах 15–25 доларів.

Бургау, Португалія

Це невелике місто в Алгарве часто називають португальською версією відомих середземноморських курортів, хоча про нього знає зовсім небагато туристів.

В центр міста є лабіринт вузьких вулиць, де багато кав’ярень, маленьких крамниць і тиша, яку не порушують натовпи туристів. Також там є скелі й океан.

Житло тут дешевше, ніж у багатьох курортних місцях регіону. Приблизно від 40–50 доларів за ніч, обід — близько 12.

Фавіньяна, Італія

Острів біля Сицилії, який люблять місцеві, і де рідко бувають мандрівники. Архітектура населених пунктів острова дуже схожа на сицилійську із світлими будинками, вузькими вулицями та портом.

Тут часто знімали кіно, але це не зробило острів більш впізнаваним. Їжа недорога: швидкі страви від 6 доларів, піца — близько 12. А ось житло дорожче, від 60 доларів за добу, хоча поруч, у Трапані, можна знайти ще дешевше.

Фріхіліана, Іспанія

Гірське село в Андалусії виглядає дуже автентично та майже декоративно, маючи справжню атмосферу Старого Світу. Воно розташоване серед пишних прибережних пагорбів Андалусії, найтеплішого регіону Європи з температурою навесні від 22 до 25°C.

Там є бруковані вулички, побілені будинки, прикрашені квітковими горщиками, арки та просто чудові місця для фотографій на кожному кроці. А ціни у Фріхіліані нижчі, ніж на популярних курортах. Обіди — 13–20 доларів, житло — приблизно від 50.

