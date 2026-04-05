Ізраїль, Велика Британія й не тільки: чому деякі країни відбирають у туристів телефони для перевірок

Через повномасштабну війну з Росією виїзди українців за кордон змінилися: тепер люди їдуть в іншу країну не так заради туристничних, як для того, щоб врятувати від небезпеки рідних людей. Та все залишається категорія людей, які продовжуючи жити в країні, час від часу подорожують, щоб побачити красу світу. Одна з найнеприємніших процедур, яка може чекати туриста на кордоні — це перевірка гаджетів.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path розповідає про країни, у яких перевірка смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів у туристів — обов'язкова умова, від якої залежить ваш в'їзд.

Канада

На офіційній сторінці Прикордонного агентства Канади пояснюють, що до перевірок особистих цифрових пристроїв вдаються лише у випадаках, коли офіцери вважатимуть, що громадянин порушує прикордонні закони. Та для того, щоб отримати інформацію зі смартфонів, флешок чи інших цифрових носіїв, потрібен ордер.

Ізраїль

Перевіряти гаджети у цій країні вимагає безпекова ситуація. Через це мандрівників прискіпливо перевіряють та розпитують про цілі їхнього приїзду. Туристам, які хочуть відвідати цю країну, радять підготуватися до того, що у їхніх смартфонах будуть нишпорити.

Велика Британія

Тут ще з 2000 року діє Terrorism Act 2000 — антитерористичний закон, у 7 розділі якого прямо вказано, що правоохоронці можуть зупиняти, допитувати й навіть затримувати туристів у портах та аеропортах. І вагомих причин для цього може й не бути.

Перевіряти смартфони та ноутбуки можуть до 6 годин. Вас попросять надати усі паролі та доступи до ваших гаджетів. Якщо відмовитесь — це розцінять як непокору, тож у вас точно виникнуть проблеми з законом.

Китай

Комуністичний режим в країні у 2024 році запровадив вкрай суворі правила щодо контррозвідувальної політики країни. Вона передбачає, що на іноземців в Китає очікують ретельні вторинні перевірки.

Особлива увага приділяється:

журналістам;

науковцям;

туристам, які їздили в інші країни до того, як прибути в Китай.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії діє закон, за яким мандрівники, які відмовляються надати інформацію для доступу (наприклад, паролі), можуть отримати штраф до 5 000 новозеландських доларів (124 959 гривень).

