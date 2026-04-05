Главная Жизнь Украинцам могут испортить путешествие: в каких странах проверяют телефоны

Украинцам могут испортить путешествие: в каких странах проверяют телефоны

Дата публикации 5 апреля 2026 18:00
Израиль, Великобритания и не только: почему некоторые страны отбирают у туристов телефоны для проверок
Парень держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Из-за полномасштабной войны с Россией выезды украинцев за границу изменились: теперь люди едут в другую страну не так ради туристнических, как для того, чтобы спасти от опасности родных людей. Но все же остается категория людей, которые продолжая жить в стране, время от времени путешествуют, чтобы увидеть красоты мира. Одна из самых неприятных процедур, которая может ждать туриста на границе — это проверка гаджетов.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path рассказывает о странах, в которых проверка смартфонов, ноутбуков и других гаджетов у туристов — обязательное условие, от которого зависит ваш въезд.

Канада

На официальной странице Пограничного агентства Канады объясняют, что к проверкам личных цифровых устройств прибегают только в случаях, когда офицеры будут считать, что гражданин нарушает пограничные законы. Но для того, чтобы получить информацию со смартфонов, флешек или других цифровых носителей, нужен ордер.

Израиль

Проверять гаджеты в этой стране требует ситуация с безопасностью. Поэтому путешественников тщательно проверяют и расспрашивают о целях их приезда. Туристам, которые хотят посетить эту страну, советуют подготовиться к тому, что в их смартфонах будут рыскать.

Великобритания

Здесь еще с 2000 года действует Terrorism Act 2000 — антитеррористический закон, в 7 разделе которого прямо указано, что правоохранители могут останавливать, допрашивать и даже задерживать туристов в портах и аэропортах. И веских причин для этого может и не быть.

Проверять смартфоны и ноутбуки могут до 6 часов. Вас попросят предоставить все пароли и доступы к вашим гаджетам. Если откажетесь — это расценят как неповиновение, поэтому у вас точно возникнут проблемы с законом.

Китай

Коммунистический режим в стране в 2024 году ввел крайне строгие правила по контрразведывательной политике страны. Она предусматривает, что иностранцев в Китае ожидают тщательные вторичные проверки.

Особое внимание уделяется:

  • журналистам;
  • ученым;
  • туристам, которые ездили в другие страны до того, как прибыть в Китай.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии действует закон, по которому путешественники, которые отказываются предоставить информацию для доступа (например, пароли), могут получить штраф до 5 000 новозеландских долларов (124 959 гривен).

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
