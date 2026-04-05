Штрафы для туристов в Италии в 2026

Римский Колизей. Фото: Tripadvisor

Италия в последнее время ужесточает правила для туристов. Теперь под запретами не только алкогольные выходки, но и вейпы, одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.

Сейчас туристам придется внимательнее следить за тем, что они делают и как выглядят, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Roafly.

Запрет вандализма и штраф за подделки

Италия считает фальшивые изделия и повреждения памятников недопустимыми. Приобретение поддельных солнцезащитных очков, сумок или часов у продавцов на улице кажется совсем мелочью, но закон Италии трактует такое действие как тяжкое преступление. Покупателя, которого уличат на этом, ожидает штраф до 7 000 евро и до полугода лишения свободы. Норма закона ставит покупателя в один ряд с продавцом, чтобы защитить престижную итальянскую индустрию моды и ремесел.

Порча или пренебрежительное отношение к историческим объектам наказывается так же жестко. Высеченные инициалы на стене Колизея или купание в историческом фонтане, например в фонтане Треви или венецианских каналах, влекут за собой немедленное задержание, минимальный штраф 2 000 евро и немедленный запрет посещать город.

Ограничения по обуви

Когда вы берете автомобиль в аренду в Италии, следует тщательно выбрать обувь. Если днем температура быстро растет и вы планируете спокойную поездку вдоль побережья, соблазн обуть шлепанцы или сандалии появляется почти сразу, но такой выбор влечет за собой риск получить серьезный штраф.

Итальянские правила дорожного движения требуют, чтобы обувь позволяла четко нажимать педали. Эта норма исключает шлепанцы, сандалии, обувь на высоком каблуке, платформе, а также управление автомобилем босыми ногами.

Если полицейский установит, что вы не держите транспортное средство под полным контролем, вас оштрафуют на сумму от 80 до 200 евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о двух менее известных направлениях Турции, которые удивляют туристов. Один из примеров — Каппадокия с пещерными городами, другой — Бодрум, древний порт на Эгейском море, где раньше располагалось одно из семи чудес света.

Также Новини.LIVE писали о бюджетном отдыхе в Грузии и цене за неделю в отелях с завтраком.

В этом весеннем сезоне черноморское побережье Грузии стало одним из тех туристических направлений, где можно комфортно отдохнуть. При этом — за относительно небольшие деньги. Но в отличие от Болгарии, Греции или Египта, в Грузии не очень распространена система "все включено".

Еще Новини.LIVE подробно рассказывали о четырех весенних европейских направлениях для тех, кто не хочет сталкиваться с толпой туристов в 2026 году.