Штрафи до 7000 євро за підробки та сандалії: правила для туристів в Італії

Штрафи до 7000 євро за підробки та сандалії: правила для туристів в Італії

Дата публікації: 5 квітня 2026 11:00
Штрафи для туристів в Італії у 2026
Римський Колізей. Фото: Tripadvisor

Італія останнім часом посилює правила для туристів. Тепер під заборонами не лише алкогольні витівки, а й вейпи, одяг і навіть поведінка на пляжі. За порушення можуть виписати штраф до 2 тисяч євро.  

Наразі туристам доведеться уважніше стежити за тим, що вони роблять і як виглядають, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Roafly.

Заборона вандалізму та штраф за підробки

Італія вважає фальшиві вироби та пошкодження пам'яток неприпустимими. Придбання підроблених сонцезахисних окулярів, сумок або годинників у продавців на вулиці здається зовсім дрібницею, але закон Італії трактує таку дію як тяжкий злочин. Покупця, якого викриють на цьому, очікує штраф до 7 000 євро і до півроку позбавлення волі. Норма закону ставить покупця в один ряд із продавцем, аби захистити престижну італійську індустрію моди та ремесел.

Псування або зневажливе ставлення до історичних об'єктів карається так само жорстко. Висічені ініціали на стіні Колізею чи купання в історичному фонтані, наприклад у фонтані Треві або венеціанських каналах, тягнуть за собою негайне затримання, мінімальний штраф 2 000 євро і негайну заборону відвідувати місто.

Обмеження щодо взуття 

Коли ви берете автомобіль в оренду в Італії, слід ретельно вибрати взуття. Якщо вдень температура швидко зростає і ви плануєте спокійну поїздку вздовж узбережжя, спокуса взути шльопанці або сандалі з’являється майже одразу, але такий вибір тягне за собою ризик отримати серйозний штраф. 

Італійські правила дорожнього руху вимагають, щоб взуття дозволяло чітко натискати педалі. Ця норма виключає шльопанці, сандалі, взуття на високому каблуці, платформі, а також керування автомобілем босими ногами.

Якщо поліцейський встановить, що ви не тримаєте транспортний засіб під повним контролем, вас оштрафують на суму від 80 до 200 євро.

Раніше Новини.LIVE розказували про два менш відомі напрямки Туреччини, які дивують туристів

Кожного року мільйони туристів прямують у Туреччину за звичним маршрутом: Стамбул, Анталія, узбережжя та готелі "все включено". Вони навіть не уявляють, що в країні є місця з набагато давнішою історією та зовсім іншою атмосферою. Один із прикладів — Каппадокія з печерними містами, інший — Бодрум, стародавній порт на Егейському морі, де раніше розташовувалося одне з семи чудес світу.

Також Новини.LIVE писали про бюджетний відпочинок в Грузії та ціну за тиждень у готелях зі сніданком. 

В цьому весняному сезоні чорноморське узбережжя Грузії стало одним з тих туристичних напрямків, де можна комфортно відпочити. При цьому — за відносно невеликі гроші. Але на відміну від Болгарії, Греції чи Єгипту, в Грузії не дуже розповсюджена система "все включено".

Ще Новини.LIVE детально розказували про чотири весняних європейських напрямки для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама

