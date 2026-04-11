Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Куди поїхати весною, якщо бюджет не більше 13 000 грн: маршрут

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 18:02
Весняна відпустка за кордоном: куди поїхати з бюджетом до 13 000 грн (маршрут)
Озеро Комо в Італії, гроші в гаманці. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Весна — ідеальний час для коротких подорожей, коли природа оживає, а туристів ще не так багато, як улітку. Навіть з обмеженим бюджетом українці можуть організувати цікаву мандрівку, побачити нові місця й відпочити від повсякденної рутини.

Куди поїхати весною, якщо бюджет не більше 13 000 грн або 250 євро, розповіла в соцмережі Threads українська акторка та мандрівниця Лілія Козуб, передають Новини.LIVE.

Де недорого відпочити весною

Досвідчена мандрівниця рекомендує обрати для кількаденного відпочинку озеро Комо та одноіменне містечко в італійських Альпах. Блогерка запевняє, що в цьому місці, яке завжди вважалося символом розкішного відпочинку та гламуру, можна чудово провести час не лише мільйонерам, а й людям з невеликим бюджетом.  

Маршрут подорожі на озеро Комо з Києва

За словами Лілії Козуб, якщо грамотно спланувати подорож, то вона обійдеться не більше ніж у 250 євро (≈13 000 грн). Зокрема вона пропонує будувати маршрут так:

  • потягом УЗ з Києва до Чопу — 410 грн квиток у купе;
  • інтерсіті до Будапешту — 1 270 грн;
  • автобус 100Е до аеропорту — 6 євро (≈350 грн);
  • переліт Будапешт-Бергамо/Мілан-Будапешт — 34 євро (≈1 750 грн) у 2 сторони;
  • ніч в апартаментах у Бергамо та ніч в апартаментах у Мілані — 60 євро (≈3 000 грн);
  • квиток на автобус до Лекко — 4 євро (≈250 грн);
  • 2 ночі в Лекко — 70 євро (≈3 600 грн);
  • екскурсія на віллу Монастеро — 13 євро (≈700 грн);
  • екскурсія на віллу Бальбянелло — 15 євро (≈800 грн).

Таким чином поїздка з Києва на озеро Комо в Італії обійдеться одній людині у близько 250 євро або 13 000 грн. При цьому мандрівниця не враховувала витрати на харчування — тут сума буде індивідуальною в кожному окремому випадку, залежно від можливостей та вподобань туриста.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали про правила для туристів в Італії. В цій країні багато речей, звичних для українців, перебувають під суворою забороною. За порушення правил загрожують штрафи до 2 000 євро.

Також Новини.LIVE писали про особливі правила, які діють на кордонах деяких країн. Там перевірятимуть ваші смартфон, ноутбук та інші гаджети. У разі відмови надати власні речі для огляду потрапити до країни не вдасться.

подорож бюджет туризм
Вікторія Федорів
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації