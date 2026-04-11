Весняна відпустка за кордоном: куди поїхати з бюджетом до 13 000 грн (маршрут)

Весна — ідеальний час для коротких подорожей, коли природа оживає, а туристів ще не так багато, як улітку. Навіть з обмеженим бюджетом українці можуть організувати цікаву мандрівку, побачити нові місця й відпочити від повсякденної рутини.

Куди поїхати весною, якщо бюджет не більше 13 000 грн або 250 євро, розповіла в соцмережі Threads українська акторка та мандрівниця Лілія Козуб, передають Новини.LIVE.

Де недорого відпочити весною

Досвідчена мандрівниця рекомендує обрати для кількаденного відпочинку озеро Комо та одноіменне містечко в італійських Альпах. Блогерка запевняє, що в цьому місці, яке завжди вважалося символом розкішного відпочинку та гламуру, можна чудово провести час не лише мільйонерам, а й людям з невеликим бюджетом.

Маршрут подорожі на озеро Комо з Києва

За словами Лілії Козуб, якщо грамотно спланувати подорож, то вона обійдеться не більше ніж у 250 євро (≈13 000 грн). Зокрема вона пропонує будувати маршрут так:

потягом УЗ з Києва до Чопу — 410 грн квиток у купе;

інтерсіті до Будапешту — 1 270 грн;

автобус 100Е до аеропорту — 6 євро (≈350 грн);

переліт Будапешт-Бергамо/Мілан-Будапешт — 34 євро (≈1 750 грн) у 2 сторони;

ніч в апартаментах у Бергамо та ніч в апартаментах у Мілані — 60 євро (≈3 000 грн);

квиток на автобус до Лекко — 4 євро (≈250 грн);

2 ночі в Лекко — 70 євро (≈3 600 грн);

екскурсія на віллу Монастеро — 13 євро (≈700 грн);

екскурсія на віллу Бальбянелло — 15 євро (≈800 грн).

Таким чином поїздка з Києва на озеро Комо в Італії обійдеться одній людині у близько 250 євро або 13 000 грн. При цьому мандрівниця не враховувала витрати на харчування — тут сума буде індивідуальною в кожному окремому випадку, залежно від можливостей та вподобань туриста.

