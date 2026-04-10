Які міста мають відвідати гурмани у 2026 році: список

Вважається, що для того, аби якнайкраще пізнати культуру іншої країни, потрібно спробувати її місцеву кухню. З цими словами точно погодяться гастротуристи, які подорожують заради того, щоб отримати нові кулірнарні враження. І у 2026 році їм обов'язково потрібно буде відвідати Гонконг, адже столиця Китаю тепер — кулінарна столиця світу.

Місця, які припали до душі гурманам, склав журнал Food & Wine, опитавши понад 400 шеф-кухарів, експертів з подорожей, авторів статей про їжу та подорожі, передає Новини.LIVE.

Яке місто визнали кулінарною столицею у 2026 році та чому

Гонконгу віддали перше місце у списку, оскільки в місті органічно поєднуються як давні китайські традиції, так і давні сучасні глобальні впливи. Наприклад, в одному місці гастротуристам пропонують спробувати ретельно приготовані пельмені у дімсам-барі. А згодом можна опинитися в ресторані, який отримав зірку Мішлен, за вишукану італійську кухню.

Рейтинг міст із найсмачнішою їжею

У рейтинг міст світу зі смачною їжею та напоями, крім Гонконгу, увійшли:

Лондон;

Токіо;

Мехіко;

Бангкок;

Ліма;

Барселона;

Париж;

Копенгаген.

Крім гастрономічного різноманіття Гонконг розширює межі щодо напоїв. Туристи можуть обирати не тільки між безалкогольними та слабоалкогольні коктейлі — їм пропонують ще й авторські коктейлі, які подаються з найкращим краєвидом на гавань "Вікторія". Тут безліч варіантів для денного та нічного життя, то ж є з чого вибрати.

