Не тільки в Європі: гастротуристам назвали міста з найкращою їжею

Дата публікації: 10 квітня 2026 23:28
Які міста мають відвідати гурмани у 2026 році: список
Вид на Гонконг і приготування їжі в кафе. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Вважається, що для того, аби якнайкраще пізнати культуру іншої країни, потрібно спробувати її місцеву кухню. З цими словами точно погодяться гастротуристи, які подорожують заради того, щоб отримати нові кулірнарні враження. І у 2026 році їм обов'язково потрібно буде відвідати Гонконг, адже столиця Китаю тепер — кулінарна столиця світу. 

Місця, які припали до душі гурманам, склав журнал Food & Wine, опитавши понад 400 шеф-кухарів, експертів з подорожей, авторів статей про їжу та подорожі, передає Новини.LIVE

Яке місто визнали кулінарною столицею у 2026 році та чому

Гонконгу віддали перше місце у списку, оскільки в місті органічно поєднуються як давні китайські традиції, так і давні сучасні глобальні впливи. Наприклад, в одному місці гастротуристам пропонують спробувати ретельно приготовані пельмені у дімсам-барі. А згодом можна опинитися в ресторані, який отримав зірку Мішлен, за вишукану італійську кухню.

Рейтинг міст із найсмачнішою їжею

У рейтинг міст світу зі смачною їжею та напоями, крім Гонконгу, увійшли:

  • Лондон;
  • Токіо;
  • Мехіко;
  • Бангкок;
  • Ліма;
  • Барселона;
  • Париж;
  • Копенгаген.

Крім гастрономічного різноманіття Гонконг розширює межі щодо напоїв. Туристи можуть обирати не тільки між безалкогольними та слабоалкогольні коктейлі — їм пропонують ще й авторські коктейлі, які подаються з найкращим краєвидом на гавань "Вікторія". Тут безліч варіантів для денного та нічного життя, то ж є з чого вибрати.

Раніше Новини.LIVE писали про бюджетні курорти Туреччини, де діє система "все включено". Щоб ще більше зекономити, туди краще їхати до того, як настане високий сезон — до початку червня. У цей період в готелях є знижки до 40%.

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
