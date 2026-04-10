Какие города должны посетить гурманы в 2026 году: список

Не только в Европе: гастротуристам назвали города с самой лучшей едой
Считается, что для того, чтобы лучше узнать культуру другой страны, нужно попробовать ее местную кухню. С этими словами точно согласятся гастротуристы, которые путешествуют ради того, чтобы получить новые кулинарные впечатления. И в 2026 году им обязательно нужно будет посетить Гонконг, ведь столица Китая теперь — кулинарная столица мира.
Места, которые пришлись по душе гурманам, составил журнал Food & Wine, опросив более 400 шеф-поваров, экспертов по путешествиям, авторов статей о еде и путешествиях, передает Новини.LIVE.
Какой город признали кулинарной столицей в 2026 году и почему
Гонконгу отдали первое место в списке, поскольку в городе органично сочетаются как древние китайские традиции, так и давние современные глобальные влияния. Например, в одном месте гастротуристам предлагают попробовать тщательно приготовленные пельмени в димсам-баре. А потом можно оказаться в ресторане, который получил звезду Мишлен, за изысканную итальянскую кухню.
Рейтинг городов с самой вкусной едой
В этом рейтинге, кроме Гонконга, оказались:
- Лондон;
- Токио;
- Мехико;
- Бангкок;
- Лима;
- Барселона;
- Париж;
- Копенгаген.
Отмечается, что кроме гастрономического разнообразия Гонконг расширяет границы в отношении напитков. Туристы могут выбирать не только между безалкогольными и слабоалкогольными коктейлями — им предлагают еще и авторские коктейли, которые подаются с лучшим видом на гавань "Виктория". Здесь множество вариантов для дневной и ночной жизни, так что есть из чего выбрать.
