Какие города должны посетить гурманы в 2026 году: список

Вид на Гонконг и приготовление пищи в кафе. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Считается, что для того, чтобы лучше узнать культуру другой страны, нужно попробовать ее местную кухню. С этими словами точно согласятся гастротуристы, которые путешествуют ради того, чтобы получить новые кулинарные впечатления. И в 2026 году им обязательно нужно будет посетить Гонконг, ведь столица Китая теперь — кулинарная столица мира.

Места, которые пришлись по душе гурманам, составил журнал Food & Wine, опросив более 400 шеф-поваров, экспертов по путешествиям, авторов статей о еде и путешествиях, передает Новини.LIVE.

Какой город признали кулинарной столицей в 2026 году и почему

Гонконгу отдали первое место в списке, поскольку в городе органично сочетаются как древние китайские традиции, так и давние современные глобальные влияния. Например, в одном месте гастротуристам предлагают попробовать тщательно приготовленные пельмени в димсам-баре. А потом можно оказаться в ресторане, который получил звезду Мишлен, за изысканную итальянскую кухню.

Рейтинг городов с самой вкусной едой

В этом рейтинге, кроме Гонконга, оказались:

Лондон;

Токио;

Мехико;

Бангкок;

Лима;

Барселона;

Париж;

Копенгаген.

Отмечается, что кроме гастрономического разнообразия Гонконг расширяет границы в отношении напитков. Туристы могут выбирать не только между безалкогольными и слабоалкогольными коктейлями — им предлагают еще и авторские коктейли, которые подаются с лучшим видом на гавань "Виктория". Здесь множество вариантов для дневной и ночной жизни, так что есть из чего выбрать.

Ранее Новини.LIVE писали о бюджетных курортах Турции, где действует система "все включено".