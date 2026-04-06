Який сир найдорожчий у світі і в чому його ексклюзивність

Сербський сир Пуле із ослячого молока вважається найдорожчим у світі. Фото: IXTB. Колаж: Новини.LIVE

Найдорожчим у світі сиром вважається Пуле, який виробляють лише в одному місці на планеті. Його роблять в Сербії, із молока балканських ослиць, якого майже немає. Через це ціна за кілограм сягає біля 2000 євро, (більше 100 тисяч гривень), що в кілька разів перевищує середні місячні доходи в регіоні.

Через обмежену кількість цього сиру, навіть досвідчені гурмани не завжди можуть його скуштувати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на IFLScience.

Чому сир Пуле такий дорогий

Пуле часто називають недосяжним делікатесом. Виробництво цього сиру обмежене територією природного заповідника Засавіца, приблизно за 80 кілометрів від Белграда. Там і відбувається весь процес, у ручному режимі без масштабування чи експорту.

Головна причина вартості сиру — у молоці. Ослиці дають не більше двох літрів молока на день, а для одного кілограма сиру потрібно близько 25 літрів, що створює дефіцит.

Ще один фактор — спосіб доїння. Жодного спеціального обладнання для доїння ослиць не існує, все робиться вручну.

До того ж у самому молоці менше твердих компонентів, ніж у коров’ячому. Тому вихід продукту значно нижчий, ніж у звичайному сироробстві.

Смак і властивості сиру Пуле

Зовні Пуле виглядає досить просто, зі світлим відтінком та крихкою структурою. Але смак описують як насичений, з легкою солоністю, іноді порівнюють із іспанським Манчего.

Сир Пуле. Фото: IXTB

Також згадують про корисні властивості, тому що в ньому багато кислоти омега-3, кальція та білка. Деякі кажуть навіть про омолоджувальний ефект сиру.

Де знайти сир Пуле

Купити такий сир у звичайному магазині чи на ринках неможливо. Його не побачиш і на полицях найдорожчих гастрономічних бутиків за рідкісним винятком.

Фактично єдиний варіант для гурманів, це поїхати до заповідника Засавіца. Саме там розташована ферма, де виробляють цей сир, і де він іноді доступний для відвідувачів.

