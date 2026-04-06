Какой сыр самый дорогой в мире и в чем его эксклюзивность

Сербский сыр Пуле из ослиного молока считается самым дорогим в мире.

Самым дорогим в мире сыром считается Пуле, который производят только в одном месте на планете. Его делают в Сербии, из молока балканских ослиц, которого почти нет. Поэтому цена за килограмм достигает около 2000 евро (более 100 тысяч гривен), что в несколько раз превышает средние месячные доходы в регионе.

Из-за ограниченного количества этого сыра, даже опытные гурманы не всегда могут его попробовать, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на IFLScience.

Почему сыр Пуле такой дорогой

Пуле часто называют недосягаемым деликатесом. Производство этого сыра ограничено территорией природного заповедника Засавица, примерно в 80 километрах от Белграда. Там и происходит весь процесс, в ручном режиме без масштабирования или экспорта.

Главная причина стоимости сыра — в молоке. Ослицы дают не более двух литров молока в день, а для одного килограмма сыра нужно около 25 литров, что создает дефицит.

Еще один фактор — способ доения. Никакого специального оборудования для доения ослиц не существует, все делается вручную.

К тому же в самом молоке меньше твердых компонентов, чем в коровьем. Поэтому выход продукта значительно ниже, чем в обычном сыроделии.

Вкус и свойства сыра Пуле

Внешне Пуле выглядит довольно просто, со светлым оттенком и хрупкой структурой. Но вкус описывают как насыщенный, с легкой соленостью, иногда сравнивают с испанским Манчего.

Также упоминают о полезных свойствах, потому что в нем много кислоты омега-3, кальция и белка. Некоторые говорят даже об омолаживающем эффекте сыра.

Где найти сыр Пуле

Купить такой сыр в обычном магазине или на рынках невозможно. Его не увидишь и на полках дорогих гастрономических бутиков за редким исключением.

Фактически единственный вариант для гурманов, это поехать в заповедник Засавица. Именно там расположена ферма, где производят этот сыр, и где он иногда доступен для посетителей.

