Мальовниче село в Іспаніі пропонує цікаві умови тим, хто переїде

Мальовниче село в Іспаніі пропонує цікаві умови тим, хто переїде

Дата публікації: 8 квітня 2026 18:00
Влада села в Іспанії дає житло і роботу тим, хто захоче туди переїхати
Містечко Аренільяс в Іспанії запрошує нових мешканців. Фото: Euro Weekly News

Іспанське містечко Аренільяс пропонує безкоштовне житло і роботу, щоб залучити нових мешканців. Населення там скоротилось до кількох десятків людей і ситуація стала критичною. Влада вирішила діяти напряму і запустила програму для залучення нових жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euro Weekly News

Село в Іспаніі, що зникає

Аренільяс знаходиться в провінції Сорія. Це одна з територій, які відносять до так званої "порожньої Іспанії". Люди з цього регіону роками виїжджали до міст, залишаючи після себе порожні будинки і старіюче населення.

Зараз у селі залишилось тільки 47 мешканців, тому якщо нічого не змінити, це місце просто зникне з карти.

Що влада пропонує новоприбулим

Умови максимально прості. Тим, хто погодиться переїхати, дають житло без оплати, і це одразу знімає головну витрату.

Читайте також:

Разом із цим пропонують роботу. Йдеться, зокрема, про управління місцевим баром. У маленькому селі це не лише бізнес, а центр життя, де люди зустрічаються і спілкуються.

Влада розраховує на те, що нові мешканці залишаться надовго, тому тимчасові варіанти не розглядаються.

Хто може прийняти участь у програмі

Однак ця програма не відкриває шлях до переїзду в Іспанію з нуля. Кандидати, які приїжджають з-за меж ЄС без існуючих дозволів, не матимуть права на участь, якщо не отримають право самостійно проживати та працювати в Іспанії.

Навіть від кандидатів, які відповідають вимогам, зазвичай очікується довгострокове проживання, тому що ця ініціатива спрямована на відновлення громад, а не на залучення короткострокових мешканців. Тому глибока інтеграція в сільське життя є ключовим фактором.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE повідомляли про цікавий експеримент, який пропонують людям в Італії. Тим, хто погодиться переїхати в Альпи й місяць прожити на висоті 2 000 метрів над рівнем моря, готові платити 400 євро. Людей планують поселити у мальовничому гірському притулку "Ніно Корсі" та дослідити, як впливає на людський організм життя на високогір'ї.

Також Новини.LIVE писали про місця у Центральній Америці, де зручно жити й виконувати роботу з дому. Фахівці дослідили понад двадцять міст у Західній півкулі, оцінивши вартість життя, стабільність інтернету, безпеку вулиць і розвиток міської інфраструктури.

А ще Новини.LIVE розповідали про 10 курортів, куди поїдуть блогери замість Дубая. Війна на Близькому Сході внесла корективи, тож світові блогери змушені шукати альтернативу Еміратам.

подорож Іспанія житло
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
