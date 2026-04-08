Влада села в Іспанії дає житло і роботу тим, хто захоче туди переїхати

Містечко Аренільяс в Іспанії запрошує нових мешканців. Фото: Euro Weekly News

Іспанське містечко Аренільяс пропонує безкоштовне житло і роботу, щоб залучити нових мешканців. Населення там скоротилось до кількох десятків людей і ситуація стала критичною. Влада вирішила діяти напряму і запустила програму для залучення нових жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euro Weekly News.

Село в Іспаніі, що зникає

Аренільяс знаходиться в провінції Сорія. Це одна з територій, які відносять до так званої "порожньої Іспанії". Люди з цього регіону роками виїжджали до міст, залишаючи після себе порожні будинки і старіюче населення.

Зараз у селі залишилось тільки 47 мешканців, тому якщо нічого не змінити, це місце просто зникне з карти.

Що влада пропонує новоприбулим

Умови максимально прості. Тим, хто погодиться переїхати, дають житло без оплати, і це одразу знімає головну витрату.

Разом із цим пропонують роботу. Йдеться, зокрема, про управління місцевим баром. У маленькому селі це не лише бізнес, а центр життя, де люди зустрічаються і спілкуються.

Влада розраховує на те, що нові мешканці залишаться надовго, тому тимчасові варіанти не розглядаються.

Хто може прийняти участь у програмі

Однак ця програма не відкриває шлях до переїзду в Іспанію з нуля. Кандидати, які приїжджають з-за меж ЄС без існуючих дозволів, не матимуть права на участь, якщо не отримають право самостійно проживати та працювати в Іспанії.

Навіть від кандидатів, які відповідають вимогам, зазвичай очікується довгострокове проживання, тому що ця ініціатива спрямована на відновлення громад, а не на залучення короткострокових мешканців. Тому глибока інтеграція в сільське життя є ключовим фактором.

