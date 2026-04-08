Власти села в Испании дают жилье и работу тем, кто захочет туда переехать

Живописное село в Испании предлагает интересные условия тем, кто переедет
Испанский поселок Аренильяс предлагает бесплатное жилье и работу, чтобы привлечь новых жителей. Население там сократилось до нескольких десятков человек и ситуация стала критической. Власти решили действовать напрямую и запустили программу для привлечения новых жителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euro Weekly News.
Исчезающий поселок в Испании
Аренильяс находится в провинции Сория. Это одна из территорий, которые относят к так называемой "пустой Испании". Люди из этого региона годами уезжали в города, оставляя после себя пустые дома и старое население.
Сейчас в селе осталось только 47 жителей, поэтому если ничего не изменить, это место просто исчезнет с карты.
Что власть предлагает новоприбывшим
Условия максимально простые. Тем, кто согласится переехать, дают жилье без оплаты, и это сразу снимает главные расходы.
Вместе с этим предлагают работу. Речь идет, в частности, об управлении местным баром. В маленьком селе это не только бизнес, а центр жизни, где люди встречаются и общаются.
Власти рассчитывают на то, что новые жители останутся надолго, поэтому временные варианты не рассматриваются.
Кто может принять участие в программе
Однако эта программа не открывает путь к переезду в Испанию с нуля. Кандидаты, которые приезжают из-за пределов ЕС без существующих разрешений, не будут иметь права на участие, если не получат право самостоятельно проживать и работать в Испании.
Даже от кандидатов, которые соответствуют требованиям, обычно ожидается долгосрочное проживание, потому что эта инициатива направлена на восстановление общин, а не на привлечение краткосрочных жителей. Поэтому глубокая интеграция в сельскую жизнь является ключевым фактором.
