Власти села в Испании дают жилье и работу тем, кто захочет туда переехать

Испанский поселок Аренильяс предлагает бесплатное жилье и работу, чтобы привлечь новых жителей. Население там сократилось до нескольких десятков человек и ситуация стала критической. Власти решили действовать напрямую и запустили программу для привлечения новых жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euro Weekly News.

Исчезающий поселок в Испании

Аренильяс находится в провинции Сория. Это одна из территорий, которые относят к так называемой "пустой Испании". Люди из этого региона годами уезжали в города, оставляя после себя пустые дома и старое население.

Сейчас в селе осталось только 47 жителей, поэтому если ничего не изменить, это место просто исчезнет с карты.

Что власть предлагает новоприбывшим

Условия максимально простые. Тем, кто согласится переехать, дают жилье без оплаты, и это сразу снимает главные расходы.

Вместе с этим предлагают работу. Речь идет, в частности, об управлении местным баром. В маленьком селе это не только бизнес, а центр жизни, где люди встречаются и общаются.

Власти рассчитывают на то, что новые жители останутся надолго, поэтому временные варианты не рассматриваются.

Кто может принять участие в программе

Однако эта программа не открывает путь к переезду в Испанию с нуля. Кандидаты, которые приезжают из-за пределов ЕС без существующих разрешений, не будут иметь права на участие, если не получат право самостоятельно проживать и работать в Испании.

Даже от кандидатов, которые соответствуют требованиям, обычно ожидается долгосрочное проживание, потому что эта инициатива направлена на восстановление общин, а не на привлечение краткосрочных жителей. Поэтому глубокая интеграция в сельскую жизнь является ключевым фактором.

