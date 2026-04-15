Сад магнолій у ботанічному саду Гришка у Києві: скільки коштує подивитися на квіти

Жінка біля магнолії. Фото: Новини.LIVE

У самому центрі Києва з 1935 року функціонує Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка. Саме тут кияни та гості столиці можуть заховатися від міської метушні та досхочу намилуватися неймовірно красивими рослинами з усіх куточків світу. Справжньою візитівкою комплексу вважається магнолія, яка щороку під час цвітіння дарує неймовірну атмосферу усім, хто побачить її красу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає скільки коштують квитки у Національний ботанічний сад імені Гришка у Києві у 2026 році.

Сад магнолій у ботсаду імені Гришка

Колекція дерев магнолій, як йдеться на сайті ботанічного саду імені Гришка, наразі налічує:

10 видів;

3 різновиди;

10 культиварів магнолій.

Магнолія Суладжа. Фото: ботсад імені Гришка/Instagram

Цвітіння магнолії. Фото: ботанічний сад імені Гришка/Instagram 1 / 2



Особливою красою під час цвітіння вирізняються магнолія зірчаста, оберненояйцевидна, лілієквітна та різні форми магнолії Суланжа. Поруч із магноліями висаджені рідкісні тюльпанові дерева — ліріодендрони. Перший ліріодендрон з'явився тут ще у далекому 1957 році.

Скільки коштують квитки в ботанічний сад Гришка у Києві

Дорослі та студенти, щоб потрапити у бостад імені Гришка, платять по 150 гривень, тоді як для дітей дошкільного віку вартість квитка складає 100 гривень. Діти до 6 років, пенсіонери за віком та пільгові категорії громадян (ветерани війни, особи з інвалідністю І-ІІІ групи, учасники бойових дій), можуть відвідувати ботсад безкоштовно, якщо мають відповідний документ.

Читайте також:

Коли цвітуть магнолії у Києві

Магнолії у Києві квітнуть на початку або в середині квітня, хоча певні види рослин розквітають пізніше. До всього, на магнолії може повпливати й погода. Так, до київського клімату квітучі рослини вже звикли: бутони набухають, коли температура повітря становить відо +8 до +10 градусів, а повністю відкриваються, якщо вночі відсутні морози. В інших регіонах України період цвітіння магнолій може припасти на квітень чи травень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Умані розпочався туристичний сезон на одній із найвідоміших у країні локацій. Йдеться про дендрологічний парк у Софіївці. Цього року квитки для відвідувачів коштуватимуть від 100 до 200 гривень. Ще Новини.LIVE розповідали про історичні пам'ятки з моторошними легендами. Про замки, старовинні форти, ліси та навіть лікарні складені історії щодо привидів, дивні явищ та незрозуміх події, які переказуються століттями. Відвідати такі місця у 2026 році туристи можуть і в Україні.