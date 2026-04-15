Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Магнолії у ботсаду імені Гришка: скільки коштують квитки

Магнолії у ботсаду імені Гришка: скільки коштують квитки

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 22:22
Сад магнолій у ботанічному саду Гришка у Києві: скільки коштує подивитися на квіти
Жінка біля магнолії. Фото: Новини.LIVE

У самому центрі Києва з 1935 року функціонує Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка. Саме тут кияни та гості столиці можуть заховатися від міської метушні та досхочу намилуватися неймовірно красивими рослинами з усіх куточків світу. Справжньою візитівкою комплексу вважається магнолія, яка щороку під час цвітіння дарує неймовірну атмосферу усім, хто побачить її красу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає скільки коштують квитки у Національний ботанічний сад імені Гришка у Києві у 2026 році. 

Сад магнолій у ботсаду імені Гришка

Колекція дерев магнолій, як йдеться на сайті ботанічного саду імені Гришка, наразі налічує:

  • 10 видів;
  • 3 різновиди;
  • 10 культиварів магнолій.
    Магнолія Суладжа. Фото: ботсад імені Гришка/Instagram
    Цвітіння магнолії. Фото: ботанічний сад імені Гришка/Instagram
Особливою красою під час цвітіння вирізняються магнолія зірчаста, оберненояйцевидна, лілієквітна та різні форми магнолії Суланжа. Поруч із магноліями висаджені рідкісні тюльпанові дерева — ліріодендрони. Перший ліріодендрон з'явився тут ще у далекому 1957 році.

Скільки коштують квитки в ботанічний сад Гришка у Києві 

Дорослі та студенти, щоб потрапити у бостад імені Гришка, платять по 150 гривень, тоді як для дітей дошкільного віку вартість квитка складає 100 гривень. Діти до 6 років, пенсіонери за віком та пільгові категорії громадян (ветерани війни, особи з інвалідністю І-ІІІ групи, учасники бойових дій), можуть відвідувати ботсад безкоштовно, якщо мають відповідний документ. 

Магнолії у Києві квітнуть на початку або в середині квітня, хоча певні види рослин розквітають пізніше. До всього, на магнолії може повпливати й погода. Так, до київського клімату квітучі рослини вже звикли: бутони набухають, коли температура повітря становить відо +8 до +10 градусів, а повністю відкриваються, якщо вночі відсутні морози. В інших регіонах України період цвітіння магнолій може припасти на квітень чи травень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Умані розпочався туристичний сезон на одній із найвідоміших у країні локацій. Йдеться про дендрологічний парк у Софіївці. Цього року квитки для відвідувачів коштуватимуть від 100 до 200 гривень. Ще Новини.LIVE розповідали про історичні пам'ятки з моторошними легендами. Про замки, старовинні форти, ліси та навіть лікарні складені історії щодо привидів, дивні явищ та незрозуміх події, які переказуються століттями. Відвідати такі місця у 2026 році туристи можуть і в Україні.

магнолія ціни на квитки ботанічний сад
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації