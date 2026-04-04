У дендрологічному парку Софіївка розпочався туристичний сезон

Дендрологічний парк в Умані. Фото: Умань туристична/Facebook

В Умані жителів та гостей міста запрошують відпочити в одному із найвідоміших дендрологічних парків України — Софіївці. Тут вже розпочався туристичний сезон. Деякі гості можуть відвідувати це місце безкоштовно.

Скільки коштують квитки

Вхід у 2026 році коштувати:

для дорослих — 200 гривень;

для школярів — 100 гривень.

Безкоштовні вхідні квитки можуть отримати жителі міста Умань.

Фонтан у дендрологічному парку в Умані.

Екскурсія у дендрологічному парку Софіївка.



Також відвідувачам парку пропонують замовити екскурсію Софіївкою. Для дорослих ця послуга коштує 70 гривень, а діти мають заплатити 40 гривень.

"Весна у "Софіївку" приходить поступово... Крізь світло, пташиний спів і перші квіти, що тягнуться до сонця... Ще зовсім трохи — і парк розквітне на повну, заграє барвами та ароматами. А поки що — ідеальний час відчути цю ніжну, тиху весну", — йдеться у повідомленні.

Відвідувати парк можна щодня з 9:00 до 20:00. Сфера обслуговування доступна до 18:00.

Що ще варто знати

