Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя В Україні знову запрацював відомий дендропарк: скільки коштують квитки

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 22:22
У дендрологічному парку Софіївка розпочався туристичний сезон
Дендрологічний парк в Умані. Фото: Умань туристична/Facebook

В Умані жителів та гостей міста запрошують відпочити в одному із найвідоміших дендрологічних парків України — Софіївці. Тут вже розпочався туристичний сезон. Деякі гості можуть відвідувати це місце безкоштовно.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці "Умань туристична", передає Новини.LIVE.

Скільки коштують квитки

Вхід у 2026 році коштувати:

  • для дорослих — 200 гривень;
  • для школярів — 100 гривень.

Безкоштовні вхідні квитки можуть отримати жителі міста Умань.

  • В Україні знову запрацював відомий дендропарк: скільки коштують квитки - фото 1
    Фонтан у дендрологічному парку в Умані. Фото:Умань туристична/Facebook
  • В Україні знову запрацював відомий дендропарк: скільки коштують квитки - фото 2
    Екскурсія у дендрологічному парку Софіївка. Фото: Умань туристична/Facebook
1 / 2
  • В Україні знову запрацював відомий дендропарк: скільки коштують квитки - фото 1
  • В Україні знову запрацював відомий дендропарк: скільки коштують квитки - фото 2

Також відвідувачам парку пропонують замовити екскурсію Софіївкою. Для дорослих ця послуга коштує 70 гривень, а діти мають заплатити 40 гривень. 

Читайте також:

"Весна у "Софіївку" приходить поступово...  Крізь світло, пташиний спів і перші квіти, що тягнуться до сонця... Ще зовсім трохи — і парк розквітне на повну, заграє барвами та ароматами. А поки що — ідеальний час відчути цю ніжну, тиху весну", — йдеться у повідомленні. 

Відвідувати парк можна щодня з 9:00 до 20:00. Сфера обслуговування доступна до 18:00. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, багато історичних пам'яток в Україні мають різні моторошні легенди. Про замки, старовинні форти, ліси та навіть лікарні складені історії щодо привидів, дивні явищ та незрозуміх події, які переказуються століттями. Відвідати деякі із легендарних місць українці можуть вже у 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найнебезпечніше кафе у світі. Щоб потрапити туди, туристи долають екстремальний маршрут. У сам заклад вони потрапляють на платформах, скріплених мотузками. Як повідомляли Новини.LIVE, курорт Агадір у Марокко може стати найдешевшим місцем для відпочинку у 2026 році. Відпочити у цьому місті за системою "все включено" наразі можна усього за 13 000 гривень. В Агадірі дуже сприятливий клімат та м'яка погода цілий рік. 

туристи ціни на квитки Дендропарк Софіївка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації