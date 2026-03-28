13 000 грн за "все включено": найдешевший курорт для літнього відпочинку

Гривні в конверті, пляж в Марокко. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Онлайн-турагентство Loveholidays визначило бюджетні місця для літнього відпочинку. Найдешевшим курортом виявився Агадір у Марокко, де сім днів за системою "все включено" коштує трохи більш як 13 000 грн.

Про це повідомило видання Express, передають Новини.LIVE.

Де розташований Агадір та що пропонує

Агадір — курортне місто на західному узбережжі Марокко (Північна Африка) біля підніжжя Атлаських гір. Від столиці Касабланки до нього лише п'ять-шість годин їзди на автобусі чи автомобілі. Це місце на Атлантичному узбережжі відоме розслабленою прибережною атмосферою та 13-кілометровим піщаним пляжем з плавним заходом у воду.

В Агадірі дуже сприятливий клімат та м'яка погода цілий рік. Середня зимова температура тут — 20,5°C, в літні місяці вона сягає 28-34°C вдень, що ідеально для сонячного відпочинку. Вода в океані в такі дні прогрівається до 20-22°C.

Якщо запланувати поїздку в Агадір на період з 1 червня по 31 серпня, можете знайти варіанти проживання за системою "все включено" всього за 33 фунти стерлінгів (близько 1 900 грн) з особи за ніч.

Читайте також:

Де ще можна дешево відпочити

Тим, кому Марокко з якихось причин не підходить для відпочинку, турагенти пропонують альтернативи, які також не вдарять по гаманцю. Серед найбільш доступних напрямків Коста-Дорада (Іспанія), де відпочинок обійдеться в середньому у 380 фунтів (22 000 грн) на тиждень.

Трохи дорожчою, але все ще доволі бюджетною, залишається Мурсія (Іспанія) — орієнтовно 399 фунтів (23 000 грн) за відпочинок.

Не менш привабливими варіантами для тих, хто мріє про сонце та море, є і популярні європейські курорти. Зокрема, Лансароте в Іспанії та острів Гозо на Мальті пропонують комфортний відпочинок за відносно невеликі гроші. Тут можна поєднати теплий клімат, мальовничі краєвиди та розвинену туристичну інфраструктуру без суттєвих витрат, що робить ці напрямки особливо привабливими для мандрівників з обмеженим бюджетом.

Раніше Новини.LIVE розповідали про бюджетні курорти Туреччини, де можна недорого відпочити за системою "все включено". Щоб ще більше зекономити, туди краще їхати до настання високого сезону, тобто, не пізніше початку червня. У цей період готелі пропонують знижки до 40%.

Також Новини.LIVE писали про країни, які краще не відвідувати у 2026 році. Здебільшого такі рекомендації пов’язані з протестами, які влаштовують місцеві жителі проти напливу іноземних туристів.

Часті питання

Яка країна Європи найдешевша?

У 2026 році найдешевшими країнами за вартістю життя є Туреччина, Болгарія, Румунія та Албанія. В цих країнах найдоступніші ціни на житло, продукти та послуги.

Яка найдорожча країна в Європі?

Швейцарія — вартість життя в цій країні майже на 85% вища за середню по Європейському Союзу. В рейтингу найдорожчих країн також Норвегія, Ісландія, Данія та Люксембург.