13 000 грн за "все включено": самый дешевый курорт для летнего отдыха

Онлайн-турагентство Loveholidays определило бюджетные места для летнего отдыха. Самым дешевым курортом оказался Агадир в Марокко, где семь дней по системе "все включено" стоит чуть более 13 000 грн.

Где расположен Агадир и что предлагает

Агадир — курортный город на западном побережье Марокко (Северная Африка) у подножия Атласских гор. От столицы Касабланки до него всего пять-шесть часов езды на автобусе или автомобиле. Это место на Атлантическом побережье известно расслабленной прибрежной атмосферой и 13-километровым песчаным пляжем с плавным заходом в воду.

В Агадире очень благоприятный климат и мягкая погода круглый год. Средняя зимняя температура здесь — 20,5°C, в летние месяцы она достигает 28-34°C днем, что идеально для солнечного отдыха. Вода в океане в такие дни прогревается до 20-22°C.

Если запланировать поездку в Агадир на период с 1 июня по 31 августа, можете найти варианты проживания по системе "все включено" всего за 33 фунта стерлингов (около 1 900 грн) с человека за ночь.

Где еще можно дешево отдохнуть

Тем, кому Марокко по каким-то причинам не подходит для отдыха, турагенты предлагают альтернативы, которые также не ударят по кошельку. Среди наиболее доступных направлений Коста-Дорада (Испания), где отдых обойдется в среднем в 380 фунтов (22 000 грн) в неделю.

Немного дороже, но все еще довольно бюджетной, остается Мурсия (Испания) — ориентировочно 399 фунтов (23 000 грн) за отдых.

Не менее привлекательными вариантами для тех, кто мечтает о солнце и море, являются и популярные европейские курорты. В частности, Лансароте в Испании и остров Гозо на Мальте предлагают комфортный отдых за относительно небольшие деньги.

Здесь можно совместить теплый климат, живописные пейзажи и развитую туристическую инфраструктуру без существенных затрат, что делает эти направления особенно привлекательными для путешественников с ограниченным бюджетом.

Частые вопросы

Какая страна Европы самая дешевая?

В 2026 году самыми дешевыми странами по стоимости жизни являются Турция, Болгария, Румыния и Албания. В этих странах самые доступные цены на жилье, продукты и услуги.

Какая самая дорогая страна в Европе?

Швейцария - стоимость жизни в этой стране почти на 85% выше средней по Европейскому Союзу. В рейтинге самых дорогих стран также Норвегия, Исландия, Дания и Люксембург.