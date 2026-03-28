Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
13 000 грн за "все включено": самый дешевый курорт для летнего отдыха

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 18:01
Гривны в конверте, пляж в Марокко. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Онлайн-турагентство Loveholidays определило бюджетные места для летнего отдыха. Самым дешевым курортом оказался Агадир в Марокко, где семь дней по системе "все включено" стоит чуть более 13 000 грн.

Об этом сообщило издание Express, передают Новини.LIVE.

Где расположен Агадир и что предлагает

Агадир — курортный город на западном побережье Марокко (Северная Африка) у подножия Атласских гор. От столицы Касабланки до него всего пять-шесть часов езды на автобусе или автомобиле. Это место на Атлантическом побережье известно расслабленной прибрежной атмосферой и 13-километровым песчаным пляжем с плавным заходом в воду.

В Агадире очень благоприятный климат и мягкая погода круглый год. Средняя зимняя температура здесь — 20,5°C, в летние месяцы она достигает 28-34°C днем, что идеально для солнечного отдыха. Вода в океане в такие дни прогревается до 20-22°C.

Если запланировать поездку в Агадир на период с 1 июня по 31 августа, можете найти варианты проживания по системе "все включено" всего за 33 фунта стерлингов (около 1 900 грн) с человека за ночь.

Читайте также:

Где еще можно дешево отдохнуть

Тем, кому Марокко по каким-то причинам не подходит для отдыха, турагенты предлагают альтернативы, которые также не ударят по кошельку. Среди наиболее доступных направлений Коста-Дорада (Испания), где отдых обойдется в среднем в 380 фунтов (22 000 грн) в неделю.

Немного дороже, но все еще довольно бюджетной, остается Мурсия (Испания) — ориентировочно 399 фунтов (23 000 грн) за отдых.

Не менее привлекательными вариантами для тех, кто мечтает о солнце и море, являются и популярные европейские курорты. В частности, Лансароте в Испании и остров Гозо на Мальте предлагают комфортный отдых за относительно небольшие деньги.

Здесь можно совместить теплый климат, живописные пейзажи и развитую туристическую инфраструктуру без существенных затрат, что делает эти направления особенно привлекательными для путешественников с ограниченным бюджетом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о бюджетных курортах Турции, где можно недорого отдохнуть по системе "все включено". Чтобы еще больше сэкономить, туда лучше ехать до наступления высокого сезона, то есть, не позднее начала июня. В этот период отели предлагают скидки до 40%.

Также Новини.LIVE писали о странах, которые лучше не посещать в 2026 году. В основном такие рекомендации связаны с протестами, которые устраивают местные жители против наплыва иностранных туристов.

Частые вопросы

Какая страна Европы самая дешевая?

В 2026 году самыми дешевыми странами по стоимости жизни являются Турция, Болгария, Румыния и Албания. В этих странах самые доступные цены на жилье, продукты и услуги.

Какая самая дорогая страна в Европе?

Швейцария - стоимость жизни в этой стране почти на 85% выше средней по Европейскому Союзу. В рейтинге самых дорогих стран также Норвегия, Исландия, Дания и Люксембург.

отдых курорты туризм
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации