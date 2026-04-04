Главная Жизнь В Украине снова заработал известный дендропарк: сколько стоят билеты

Дата публикации 4 апреля 2026 22:22
В дендрологическом парке Софиевка начался туристический сезон
Дендрологический парк в Умани. Фото: Умань туристическая/Facebook

В Умани жителей и гостей города приглашают отдохнуть в одном из самых известных дендрологических парков Украины — Софиевке. Здесь уже начался туристический сезон. Некоторые гости могут посещать это место бесплатно.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице "Умань туристическая", передает Новини.LIVE.

Сколько стоят билеты

Вход в 2026 году стоить:

  • для взрослых — 200 гривен;
  • для школьников — 100 гривен.

Бесплатные входные билеты могут получить жители города Умань.

    Фонтан в дендрологическом парке в Умани. Фото: Умань туристическая/Facebook
    Экскурсия в дендрологическом парке Софиевка. Фото: Умань туристическая/Facebook
Также посетителям парка предлагают заказать экскурсию по Софиевке. Для взрослых эта услуга стоит 70 гривен, а дети должны заплатить 40 гривен.

"Весна в Софиевку приходит постепенно... Сквозь свет, пение птиц и первые цветы, которые тянутся к солнцу... Еще совсем немного — и парк расцветет на полную, заиграет красками и ароматами. А пока — идеальное время почувствовать эту нежную, тихую весну", — говорится в сообщении.

Посещать парк можно ежедневно с 9:00 до 20:00. Сфера обслуживания доступна до 18:00.

Что еще стоит знать

Напомним, многие исторические памятники в Украине имеют различные жуткие легенды. О замках, старинных фортах, лесах и даже больницах сложены истории о привидениях, странных явлениях и непонятных событиях, которые пересказываются веками. Посетить некоторые из легендарных мест украинцы могут уже в 2026 году.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом опасном кафе в мире. Чтобы попасть туда, туристы преодолевают экстремальный маршрут. В само заведение они попадают на платформах, скрепленных веревками. Как сообщали Новини.LIVE, курорт Агадир в Марокко может стать самым дешевым местом для отдыха в 2026 году. Отдохнуть в этом городе по системе "все включено" сейчас можно всего за 13 000 гривен. В Агадире очень благоприятный климат и мягкая погода круглый год.

Автор:
