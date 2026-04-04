В дендрологическом парке Софиевка начался туристический сезон

Дендрологический парк в Умани. Фото: Умань туристическая/Facebook

В Умани жителей и гостей города приглашают отдохнуть в одном из самых известных дендрологических парков Украины — Софиевке. Здесь уже начался туристический сезон. Некоторые гости могут посещать это место бесплатно.

Сколько стоят билеты

Вход в 2026 году стоить:

для взрослых — 200 гривен;

для школьников — 100 гривен.

Бесплатные входные билеты могут получить жители города Умань.

Фонтан в дендрологическом парке в Умани. Фото: Умань туристическая/Facebook

Экскурсия в дендрологическом парке Софиевка. Фото: Умань туристическая/Facebook



Также посетителям парка предлагают заказать экскурсию по Софиевке. Для взрослых эта услуга стоит 70 гривен, а дети должны заплатить 40 гривен.

"Весна в Софиевку приходит постепенно... Сквозь свет, пение птиц и первые цветы, которые тянутся к солнцу... Еще совсем немного — и парк расцветет на полную, заиграет красками и ароматами. А пока — идеальное время почувствовать эту нежную, тихую весну", — говорится в сообщении.

Посещать парк можно ежедневно с 9:00 до 20:00. Сфера обслуживания доступна до 18:00.

Что еще стоит знать

