Сад магнолий в ботаническом саду Гришко в Киеве: сколько стоит посмотреть на цветы

Женщина возле магнолии. Фото: Новини.LIVE

В самом центре Киева с 1935 года функционирует Национальный ботанический сад имени Николая Гришко. Именно здесь киевляне и гости столицы могут спрятаться от городской суеты и вволю налюбоваться невероятно красивыми растениями со всех уголков мира. Настоящей визитной карточкой комплекса считается магнолия, которая ежегодно во время цветения дарит невероятную атмосферу всем, кто увидит ее красоту.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает сколько стоят билеты в Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве в 2026 году.

Сад магнолий в ботсаду имени Гришко

Коллекция деревьев магнолий, как говорится на сайте ботанического сада имени Гришко, сейчас насчитывает:

10 видов;

3 разновидности;

10 культиваров магнолий.

Магнолия Суладжа. Фото: ботсад имени Гришко/Instagram

Цветение магнолии. Фото: ботанический сад имени Гришко/Instagram 1 / 2



Особой красотой во время цветения отличаются магнолия звездчатая, обратнояйцевидная, лилиецветная и различные формы магнолии Суланжа. Рядом с магнолиями высажены редкие тюльпановые деревья — лириодендроны. Первый лириодендрон появился здесь еще в далеком 1957 году.

Сколько стоят билеты в ботанический сад Гришко в Киеве

Взрослые и студенты, чтобы попасть в бостад имени Гришко, платят по 150 гривен, тогда как для детей дошкольного возраста стоимость билета составляет 100 гривен. Дети до 6 лет, пенсионеры по возрасту и льготные категории граждан (ветераны войны, люди с инвалидностью I-III группы, участники боевых действий), могут посещать ботсад бесплатно, если имеют соответствующий документ.

Когда цветут магнолии в Киеве

Магнолии в Киеве цветут в начале или в середине апреля, хотя определенные виды растений расцветают позже. Ко всему, на магнолии может повлиять и погода. Так, к киевскому климату цветущие растения уже привыкли: бутоны набухают, когда температура воздуха составляет от +8 до +10 градусов, а полностью открываются, если ночью отсутствуют морозы. В других регионах Украины период цветения магнолий может прийтись на апрель или май.

