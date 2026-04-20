Де розташований старовинний ліс, в якому знімали "Зоряні війни" та "Гаррі Поттера"

У Великій Британії є стародавній ліс, який давно асоціюється з атмосферою "Гаррі Поттера" та "Зоряних війн". Саме тут знімали сцени для цих кінофраншиз, і це місце регулярно потрапляє до рейтингів найкрасивіших у Британії. Туристи їдуть сюди за відчуттям кіно і дивною, трохи нереальною природою.

Мова йде про ліс Пазлвуд у регіоні Дін, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Місце для кіно

Пазлвуд виглядає так, ніби його не змінювали століттями. Тут криві дерева, мох буквально всюди, вузькі стежки, дерев’яні містки, які місцями здаються випадковими. Через це ліс часто порівнюють зі світом "Гаррі Поттера", хоча він також пов’язаний і із "Зоряними війнами".

Саме тут знімали "Зоряні війни: Пробудження сили" а також "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії". Крім того, локацію використовували й інші проєкти, але увага фанатів тримається насамперед на цих двох франшизах.

Але це ще не все. Вважається, що Пазлвуд також був натхненням для лісів Середзем'я Джона Толкіна у серії "Володар перснів", зокрема "Лихолісся" та "Старого лісу".

Чому ліс Пазлвуд приваблює туристів

Стродавній ліс займає приблизно 14 акрів, але виглядає більшим через складний рельєф. Тут легко загубитися між поваленими стовбурами і камінням. У різні пори року місце виглядає інакше, але відчуття "іншого світу" не зникає.

Поруч можна знайти варіанти проживання, від простих котеджів до будиночків на деревах.

Пазлвуд уже не перший рік потрапляє до списків найкрасивіших місць Британії. У 2025 році його знову відзначили у відповідному рейтингу. Відзначаючи його характеристики, що так широко використовуються як місце зйомок фільмів, експерти зазначили, що ліс з його стародавніми дерев’яними мостами та моховими курганами створює ідеальну атмосферу для дії у фентезійному романі.

