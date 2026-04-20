Где расположен старинный лес, в котором снимали "Звездные войны" и "Гарри Поттера"

Тайный лес Пазлвуд, где снимали Звездные войны и Гарри Поттера. Фото: Mirror, Star. Коллаж: Новини.LIVE

В Великобритании есть древний лес, который давно ассоциируется с атмосферой "Гарри Поттера" и "Звездных войн". Именно здесь снимали сцены для этих кинофраншиз, и это место регулярно попадает в рейтинги самых красивых в Британии. Туристы едут сюда за ощущением кино и странной, немного нереальной природой.

Речь идет о лесе Пазлвуд в регионе Дин, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Место для кино

Пазлвуд выглядит так, будто его не меняли веками. Здесь кривые деревья, мох буквально повсюду, узкие тропинки, деревянные мостики, которые местами кажутся случайными. Из-за этого лес часто сравнивают с миром "Гарри Поттера", хотя он также связан и со "Звездными войнами".

Именно здесь снимали "Звездные войны: Пробуждение силы" а также "Гарри Поттер и Смертельные реликвии". Кроме того, локацию использовали и другие проекты, но внимание фанатов держится прежде всего на этих двух франшизах.

Но это еще не все. Считается, что Пазлвуд также был вдохновением для лесов Средиземья Джона Толкина в серии "Властелин колец", в частности "Лихолесья" и "Старого леса".

Почему лес Пазлвуд привлекает туристов

Древний лес занимает примерно 14 акров, но выглядит больше из-за сложного рельефа. Здесь легко потеряться между поваленными стволами и камнями. В разное время года место выглядит иначе, но ощущение "другого мира" не исчезает.

Рядом можно найти варианты проживания, от простых коттеджей до домиков на деревьях.

Пазлвуд уже не первый год попадает в списки самых красивых мест Британии. В 2025 году его снова отметили в соответствующем рейтинге. Отмечая его характеристики, которые так широко используются как место съемок фильмов, эксперты отметили, что лес с его древними деревянными мостами и моховыми курганами создает идеальную атмосферу для действия в фэнтезийном романе.

