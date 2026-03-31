Квитки на Євро-2028: вболівальникам сказали, що буде з цінами

Наступний великий турнір для національних збірних з футболу — Чемпіонат Європи, який відбудеться у 2028 році. Відбіркові матчі, за підсумками яких стануть відомі країни, які братимуть участь у самому Чемпіонаті, стартують у березні 2027 року. Однак з цінами на квитки в УЄФА визначаються вже зараз.

Як пише The Athletic, очікується, що вартість квитків буде практично ж такою, як і на Чемпіонаті Європи у 2024 році, передає Новини.LIVE.

Скільки вболівальники заплатять за квитки на Євро-2028

Як зазначають журналісти, в УЄФА хочуть "заморозити" ціни на більшу частину квитків на турнір. Це означає, що:

за найдешевші квитки любителі футболу заплатять 26 фунтів (1 428 гривень);

а квиток за наступною категорією коштуватиме близько 52 фунтів (2 970 гривень).

Остаточна цінова політика на квитки на Євро-2028 має з’явитися у 2027 року. Втім вже зараз в УЄФА зауважують, що подорожчають квитки на найдорожчі місця та пакети послуг із проживанням.

Зазначимо, що у 2028 році Чемпіонат Європи з футболу прийматимуть одразу 4 країни: Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія. Турнір триватиме з 9 червня по 9 липня.

Читайте також:

Що з цінами на квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026

Хоч українці цього року й не побачать свою збірну на Чемпіонаті Світу в Канаді, США та Мексиці, який організовує ФІФА, та вболівальники можуть відвідати турнір просто заради того, щоб відчути атмосферу справжнього футбольного свята. Зважаючи на це, не зайвим буде нагадати, скільки коштуватиме відвідати хоча б один футбольний матч.

Так, за найдешевший квиток на матч групового етапу Чемпіонату світу доведеться віддати як мінімум 60 доларів (2 616 гривень). Ціни на найдорожчі квитки наразі сягають 2 700 доларів (117 720 гривень).

Хто найдорожчий український футболіст?

Хто найдорожчий футболіст світу?

