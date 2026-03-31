Билеты на Евро-2028: болельщикам сказали, что будет с ценами

Следующий крупный турнир для национальных сборных по футболу — Чемпионат Европы, который состоится в 2028 году. Отборочные матчи, по итогам которых станут известны страны, которые будут участвовать в самом Чемпионате, стартуют в марте 2027 года. Однако с ценами на билеты в УЕФА определяются уже сейчас.

Как пишет The Athletic, ожидается, что стоимость билетов будет практически такой же, как и на Чемпионате Европы в 2024 году, передает Новини.LIVE.

Сколько болельщики заплатят за билеты на Евро-2028

Как отмечают журналисты, в УЕФА хотят "заморозить" цены на большую часть билетов на турнир. Это означает, что:

за самые дешевые билеты любители футбола заплатят 26 фунтов (1 428 гривен);

а билет по следующей категории будет стоить около 52 фунтов (2 970 гривен).

Окончательная ценовая политика на билеты на Евро-2028 должна появиться в 2027 году. Впрочем уже сейчас в УЕФА отмечают, что подорожают билеты на самые дорогие места и пакеты услуг с проживанием.

Отметим, что в 2028 году Чемпионат Европы по футболу будут принимать сразу 4 страны: Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Турнир продлится с 9 июня по 9 июля.

Что с ценами на билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года

Хотя украинцы в этом году и не увидят свою сборную на Чемпионате Мира в Канаде, США и Мексике, который организует ФИФА, но болельщики могут посетить турнир просто ради того, чтобы почувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника. Учитывая это, не лишним будет напомнить, сколько будет стоить посетить хотя бы один футбольный матч.

Так, за самый дешевый билет на матч группового этапа Чемпионата мира придется отдать как минимум 60 долларов (2 616 гривен). Цены на самые дорогие билеты сейчас достигают 2 700 долларов (117 720 гривен).

Частые вопросы

Кто самый дорогой украинский футболист?

По состоянию на сейчас самым дорогим украинским футболистом является воспитанник киевского Динамо Илья Забарный. Сейчас он играет за французский клуб ПСЖ. Его трансферная стоимость оценивается в более 70 млн евро. Среди лидеров по рыночной стоимости также украинцы Михаил Мудрик (35 млн евро), Георгий Судаков (32 млн евро) и Артем Довбик (35 млн евро).

Кто самый дорогой футболист мира?

Самыми дорогими считаются сразу трое футболистов, однако украинских игроков среди них нет. Речь идет о Ламине Ямале из Барселоны, Эрлинге Холанде из Манчестер Сити и Килиане Мбаппе с мадридсього Реала. Трансферная стоимость этой тройки составляет более 200 млн евро.