Скільки коштує вхід до Київського зоопарку: ціни та пільги в 2026 році

Вхід у Київський зоопарк. Фото: Travels Ukraine

У Київському зоопарку, який щороку відвідують десятки тисяч киян та гостей міста, є різна система вартості квитків і декілька варіантів знижок. Ціни різняться залежно від способу купівлі, дня тижня, віку відвідувача та наявності пільг. Також діють окремі тарифи для військових, родин і власників "Картки киянина".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт зоопарку.

Що відомо про Київський зоопарк

Київський зоопарк працює вже понад століття і вважається одним із найбільших в Україні. Останні роки його активно оновлюють, з’являються нові вольєри, більше простору для тварин, намагаються наблизити умови до природних.

Але люди, які приходять сюди, помічають відмінності між різними ділянками. На одних локаціях конструкції дійсно мають новий вигляд, у інших місцях вольери та клітки залишаються застарілими. При цьому кількість гостей не стає меншою, а особливо багато відвідувачів тут у вихідні дні.

Скільки коштує вхід у Київський зоопарк

Якщо купувати квиток безпосередньо в касі, доведеться заплатити більше.

Вартість вхідного квитка, придбаного у квитковій касі зоопарку:

дорослий квиток — 350 грн;

дитячий квиток — 250 грн.

Купівля квитків онлайн є вигіднішою:

дорослий квиток — 315 грн;

дитячий квиток (з 6 до 16 років) — 225 грн.

Малюки до 6 років, як і раніше, проходять безкоштовно.

Втім, частина відвідувачів може заплатити менше. Пільговий квиток за 250 гривень можна придбати для окремих категорій відвідувачів (за умови наявності відповідного підтверджуючого документа/посвідчення):

студентів денної форми навчання;

пенсіонерів за віком;

осіб з інвалідністю II групи;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії

А для власників "Карти киянина" встановили ціну в 250 гривень.

День зі знижками і безкоштовні категорії

Щосереди у зоопарку діє так званий День відвідувача. У цей день ціни знижуються — 225 гривень онлайн або 250 у касі. Це і для дітей, і для дорослих.

Безкоштовно можуть пройти діти до 6 років, діти з інвалідністю, сироти, а також люди з інвалідністю I групи.

Ціна абонементу та паркінгу

Є і варіант для тих, хто ходить часто: абонемент на 10 відвідувань за 2500 гривень.

Що стосується паркінга, то у будні дні перші 20 хвилин безкоштовні, далі 180 гривень за день. У вихідні дорожче: коштує 220 гривень. Залишити своє авто на паркінгу можна з 08:00 до 20:00.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують квитки в ботанічний сад ім. Гришка у Києві, де зараз розцвіли магнолії. Дорослі та студенти мають заплатити по 150 гривень, тоді як для дітей дошкільного віку вартість квитка складає 100 гривень. Для дітей до 6 років та пільгових категорій вхід у ботсад безкоштовно.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні знову запрацював один з найвідомиших дендропарків. У дендрологічному парку Софіївка в Умані розпочався туристичний сезон. Вхід у 2026 році коштує для дорослих 200 гривень, для школярів 100 гривень. Для деяких категорій вхід вільний.