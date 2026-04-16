Сколько стоит вход в Киевский зоопарк: цены и льготы в 2026 году

Киевский зоопарк в 2026 году: цены, льготы и дни со скидками
В Киевском зоопарке, который ежегодно посещают десятки тысяч киевлян и гостей города, есть разная система стоимости билетов и несколько вариантов скидок. Цены различаются в зависимости от способа покупки, дня недели, возраста посетителя и наличия льгот. Также действуют отдельные тарифы для военных, семей и владельцев "Карты киевлянина".
Что известно о Киевском зоопарке
Киевский зоопарк работает уже более века и считается одним из крупнейших в Украине. Последние годы его активно обновляют, появляются новые вольеры, больше пространства для животных, пытаются приблизить условия к естественным.
Но люди, которые приходят сюда, замечают различия между различными участками. На одних локациях конструкции действительно имеют новый вид, в других местах вольеры и клетки остаются устаревшими. При этом количество гостей не становится меньше, а особенно много посетителей здесь в выходные дни.
Сколько стоит вход в Киевский зоопарк
Если покупать билет непосредственно в кассе, придется заплатить больше.
Стоимость входного билета, приобретенного в билетной кассе зоопарка:
- взрослый билет - 350 грн;
- детский билет - 250 грн.
Покупка билетов онлайн является более выгодной:
- взрослый билет - 315 грн;
- детский билет (с 6 до 16 лет) - 225 грн.
Малыши до 6 лет, как и раньше, проходят бесплатно.
Впрочем, часть посетителей может заплатить меньше. Льготный билет за 250 гривен можно приобрести для отдельных категорий посетителей (при условии наличия соответствующего подтверждающего документа/удостоверения):
- студентов дневной формы обучения;
- пенсионеров по возрасту;
- лиц с инвалидностью II группы;
- участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории
А для владельцев "Карты киевлянина" установили цену в 250 гривен.
День со скидками и бесплатные категории
Каждую среду в зоопарке действует так называемый День посетителя. В этот день цены снижаются - 225 гривен онлайн или 250 в кассе. Это и для детей, и для взрослых.
Бесплатно могут пройти дети до 6 лет, дети с инвалидностью, сироты, а также люди с инвалидностью I группы.
Цена абонемента и паркинга
Есть и вариант для тех, кто ходит часто: абонемент на 10 посещений за 2500 гривен.
Что касается паркинга, то в будние дни первые 20 минут бесплатные, далее 180 гривен за день. В выходные дороже: стоит 220 гривен. Оставить свое авто на паркинге можно с 08:00 до 20:00.
