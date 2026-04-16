Сколько стоит вход в Киевский зоопарк: цены и льготы в 2026 году

В Киевском зоопарке, который ежегодно посещают десятки тысяч киевлян и гостей города, есть разная система стоимости билетов и несколько вариантов скидок. Цены различаются в зависимости от способа покупки, дня недели, возраста посетителя и наличия льгот. Также действуют отдельные тарифы для военных, семей и владельцев "Карты киевлянина".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт зоопарка.

Что известно о Киевском зоопарке

Киевский зоопарк работает уже более века и считается одним из крупнейших в Украине. Последние годы его активно обновляют, появляются новые вольеры, больше пространства для животных, пытаются приблизить условия к естественным.

Но люди, которые приходят сюда, замечают различия между различными участками. На одних локациях конструкции действительно имеют новый вид, в других местах вольеры и клетки остаются устаревшими. При этом количество гостей не становится меньше, а особенно много посетителей здесь в выходные дни.

Сколько стоит вход в Киевский зоопарк

Если покупать билет непосредственно в кассе, придется заплатить больше.

Стоимость входного билета, приобретенного в билетной кассе зоопарка:

взрослый билет - 350 грн;

детский билет - 250 грн.

Покупка билетов онлайн является более выгодной:

взрослый билет - 315 грн;

детский билет (с 6 до 16 лет) - 225 грн.

Малыши до 6 лет, как и раньше, проходят бесплатно.

Впрочем, часть посетителей может заплатить меньше. Льготный билет за 250 гривен можно приобрести для отдельных категорий посетителей (при условии наличия соответствующего подтверждающего документа/удостоверения):

студентов дневной формы обучения;

пенсионеров по возрасту;

лиц с инвалидностью II группы;

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории

А для владельцев "Карты киевлянина" установили цену в 250 гривен.

День со скидками и бесплатные категории

Каждую среду в зоопарке действует так называемый День посетителя. В этот день цены снижаются - 225 гривен онлайн или 250 в кассе. Это и для детей, и для взрослых.

Бесплатно могут пройти дети до 6 лет, дети с инвалидностью, сироты, а также люди с инвалидностью I группы.

Цена абонемента и паркинга

Есть и вариант для тех, кто ходит часто: абонемент на 10 посещений за 2500 гривен.

Что касается паркинга, то в будние дни первые 20 минут бесплатные, далее 180 гривен за день. В выходные дороже: стоит 220 гривен. Оставить свое авто на паркинге можно с 08:00 до 20:00.

