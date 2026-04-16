Біля Греції є острів з безкоштовним житлом: який нюанс чекає на туристів

Пожити на грецькому острові в Єгейському морі, серед сонця, моря та мальовничої природи, ще й безкоштовно — це реальність, а не вигадка. Не платити за житло та комунальні послуги можна на острові Сірос. Та для цього потрібно погодитися на одну умову.

Що саме пропонують туристам

Пропозиція може зацікавити тих, хто завжди мріяв оселитися біля моря, але на заваді цій меті стояла задорога оренда житла у туристичних регіонах Греції. Щоправда, потрібно погодитися на важливу умову: безкоштовне проживання отримають лише ті, хто погодиться поволонтерити у притулку Syros Cats. Потрібно буде:

доглядати тварин;

підтримувати порядок у притулку;

створювати безпечне середовище для котів.

Притулок шукає волонтерів зі всього світу. Вони не лише допомагають тваринам, а й приєднуються до повсякденного життя на грецькому острові.

"Волонтери стають частиною цього місця щонайменше на місяць. В обмін на приблизно п'ять годин роботи на день, п'ять днів на тиждень вони отримують житло, сніданок та оплату комунальних послуг", — йдеться у публікації.

Що отримують волонтери

Проживання, харчування та інші побутові послуги для доглядачів за котами будуть безкоштовними. Завдяки цьому волонтери повністю зосереджуються на роботі, а ще насолоджуються середземноморським кліматом.

Як приєднатися

Притулку потрібні відповідальні люди, які погодяться працювати без постійного нагляду. Набір відбувається заздалегідь, тож кількість місць обмежена. Перевага надається кандидатам з освітою чи з досвідом роботи ветеринаром. Заповними заявку можна на сайті Syros Cats.

Що відомо про острів Сірос

На острові небагато туристів, до того ж тут вдалося зберегти автентичність та історичну спадщину. Справжньою перлиною острова є його місто Ермуполіс. Замість білосніжних пейзажів, як на листівках, тут багато пастельних таунхаусів та неокласичної архітектури. Це більше нагадує південну Італію, ніж типові грецькі курорти.

