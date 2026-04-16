Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Як пожити безплатно на острові в Греції: туристам пропонують незвичну умову

Як пожити безплатно на острові в Греції: туристам пропонують незвичну умову

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 16:42
Біля Греції є острів з безкоштовним житлом: який нюанс чекає на туристів
Вид на острів Сірос у Греції, хлопчик годує котів, купюри євро. Фото: Unsplash, Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пожити на грецькому острові в Єгейському морі, серед сонця, моря та мальовничої природи, ще й безкоштовно — це реальність, а не вигадка. Не платити за житло та комунальні послуги можна на острові Сірос. Та для цього потрібно погодитися на одну умову. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Podroze.gazeta

Що саме пропонують туристам

Пропозиція може зацікавити тих, хто завжди мріяв оселитися біля моря, але на заваді цій меті стояла задорога оренда житла у туристичних регіонах Греції. Щоправда, потрібно погодитися на важливу умову: безкоштовне проживання отримають лише ті, хто погодиться поволонтерити у притулку Syros Cats. Потрібно буде:

  • доглядати тварин; 
  • підтримувати порядок у притулку;
  • створювати безпечне середовище для котів. 

Притулок шукає волонтерів зі всього світу. Вони не лише допомагають тваринам, а й приєднуються до повсякденного життя на грецькому острові. 

"Волонтери стають частиною цього місця щонайменше на місяць. В обмін на приблизно п'ять годин роботи на день, п'ять днів на тиждень вони отримують житло, сніданок та оплату комунальних послуг", — йдеться у публікації. 

Що отримують волонтери 

Проживання, харчування та інші побутові послуги для доглядачів за котами будуть безкоштовними. Завдяки цьому волонтери повністю зосереджуються на роботі, а ще насолоджуються середземноморським кліматом. 

Як приєднатися 

Притулку потрібні відповідальні люди, які погодяться працювати без постійного нагляду. Набір відбувається заздалегідь, тож кількість місць обмежена. Перевага надається кандидатам з освітою чи з досвідом роботи ветеринаром. Заповними заявку можна на сайті Syros Cats

Що відомо про острів Сірос 

На острові небагато туристів, до того ж тут вдалося зберегти автентичність та історичну спадщину. Справжньою перлиною острова є його місто Ермуполіс. Замість білосніжних пейзажів, як на листівках, тут багато пастельних таунхаусів та неокласичної архітектури. Це більше нагадує південну Італію, ніж типові грецькі курорти.

Як повідомляли Новини.LIVE, село Аренільяс в Іспанії шукає нових мешканців. Тим, хто переїде сюди, пропонуються незвичні умови: безплатне проживання й працевлаштування. Одна із вакансій — управитель місцевого бару.

Ще Новини.LIVE розповідали про відкриття 105-кілометрового пішохідного маршруту для туристів в іспанській Майорці. Стежка має 4 етапи й пролягає через регіон Serra de Llevant з міськими пагорбами, виноградниками та дикими пляжами. Уздовж локації розташовані різні визначні пам'ятки.

подорож Греція острів
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації