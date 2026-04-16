Возле Греции есть остров с бесплатным жильем: какой нюанс ждет туристов

Пожить на греческом острове в Егейском море, среди солнца, моря и живописной природы, еще и бесплатно — это реальность, а не выдумка. Не платить за жилье и коммунальные услуги можно на острове Сирос. Но для этого нужно согласиться на одно условие.

Что именно предлагают туристам

Предложение может заинтересовать тех, кто всегда мечтал поселиться у моря, но на пути к этой цели стояла дорогая аренда жилья в туристических регионах Греции. Правда, нужно согласиться на важное условие: бесплатное проживание получат только те, кто согласится поволонтерить в приюте Syros Cats. Нужно будет:

ухаживать за животными;

поддерживать порядок в приюте;

создавать безопасную среду для кошек.

Приют ищет волонтеров со всего мира. Они не только помогают животным, но и присоединяются к повседневной жизни на греческом острове.

"Волонтеры становятся частью этого места минимум на месяц. В обмен на примерно пять часов работы в день, пять дней в неделю они получают жилье, завтрак и оплату коммунальных услуг", — говорится в публикации.

Что получают волонтеры

Проживание, питание и другие бытовые услуги для смотрителей за котами будут бесплатными. Благодаря этому волонтеры полностью сосредотачиваются на работе, а еще наслаждаются средиземноморским климатом.

Как присоединиться

В приют нужны ответственные люди, которые согласятся работать без постоянного присмотра. Отбор происходит заранее, поэтому количество мест ограничено. Предпочтение отдается кандидатам с образованием или с опытом работы ветеринаром. Заполнить заявку можно на сайте Syros Cats.

Что известно об острове Сирос

На острове немного туристов, к тому же здесь удалось сохранить аутентичность и историческое наследие. Настоящей жемчужиной острова является его город Эрмуполис. Вместо белоснежных пейзажей, как на открытках, здесь много пастельных таунхаусов и неоклассической архитектуры. Это больше напоминает южную Италию, чем типичные греческие курорты.

