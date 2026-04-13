Як правильно обирати рибу: 4 ознаки якості, які має знати кожен покупець

Риба на прилавку на ринку. Фото: Новини.LIVE

Вибір риби в магазині чи на ринку може бути складнішим, ніж здається на перший погляд. Зовні вона може виглядати свіжою, але насправді бути вже неякісною або неправильно зберігатися. Щоб уникнути ризику для здоров’я та не витратити гроші даремно, варто знати кілька простих ознак, які допоможуть швидко визначити свіжість риби.

Про те, як правильно обирати рибу, розповіли фахівці Асоціації "Українських імпортерів риби та морепродуктів", передають Новини.LIVE.

Як оцінити якість свіжої риби

Все, що знадобиться для визначення свіжості та якості риби — це очі, руки й ніс. Перше, на що треба звернути увагу — "рибний" запах на ринку чи в магазині. Його присутність свідчить про недотримання санітарно-гігієнічних стандартів. Важливо також звернути увагу на те, як зберігається товар — риба та морепродукти, якщо вони не заморожені, повинні лежати на льоду.

Свіжість риби можна визначити за такими ознаками:

Запах — якісна риба пахне морем. Сильні або неприємні запахи свідчать про проблеми з якістю продукції.

М'ясо — має бути щільним та злегка пружинити при натисканні.

Зябра — у свіжої риби вони червоні. Сірий, блідо-коричневий або білий колір зябер свідчить про проблеми з якістю продукції.

Очі — яскраві та прозорі. Запалі або замутнені очі можуть говорити про те, що риба починає псуватися.

Якщо риба має усі ці ознаки, то вона точно свіжа та якісна, тож її можна сміливо купувати.

Як обрати упаковану або заморожену рибу

Під час купівлі замороженої риби насамперед варто перевірити дату пакування та термін придатності. Продукт має бути в герметичній упаковці або захищений від доступу повітря — наприклад, льодовою глазур’ю чи вакуумом.

Якщо це заздалегідь запаковані стейки або філе, у пакеті не повинно бути багато рідини, адже у водному середовищі риба та морепродукти швидко втрачають якість.

Після покупки важливо правильно розморозити рибу. Найкраще робити це повільно — так зберігаються смак, аромат і структура м’яса, а втрати соку мінімізуються.

Оптимальна температура для розморожування — від 0 до +2 °C. Для цього рибу можна залишити в холодильнику або в прохолодному місці, бажано на піддоні чи в контейнері, щоб тала вода не накопичувалася навколо продукту. Температура не повинна перевищувати +4 °C, а сам процес зазвичай триває від 24 до 36 годин.

Якщо потрібно прискорити розморожування, рибу можна занурити в дуже холодну воду, попередньо помістивши її в щільно закритий водонепроникний пакет. Після розморожування продукт слід зберігати в холодильнику й використати якомога швидше.

Також важливо пам’ятати: рибу та морепродукти не можна повторно заморожувати. Якщо ви відкрили упаковку, візьміть потрібну кількість, а решту одразу поверніть до морозильної камери.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найшкідливіші продукти на прилавках магазинів та супермаркетів. Ці 11 товарів купують майже всі українці. Проте вони дуже негативно впливають на організм.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні посилять контроль над якістю продуктів. Перший етап перевірки буде проводитися вже на митниці. Зразки продуктів відбиратимуть і досліджуватимуть протягом певного терміну.