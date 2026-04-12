11 продуктів у супермаркетах, які варто обходити стороною: список

Чоловік обирає продукти в супермаркеті.

На полицях супермаркетів в Україні представлено тисячі продуктів, однак далеко не всі з них однаково корисні для здоров’я. Частина популярних товарів при регулярному вживанні можуть негативно впливати на організм. Деякі з цих продуктів люди купують майже щодня, навіть не замислюючись про їхній склад.

Про найшкідливіші продукти у супермаркетах розповіло видання Pysznosci, передають Новини.LIVE.

11 продуктів, які не варто купувати

До списку найшкідливіших потрапили продукти, які у своєму складі не містять практично нічого корисного. При цьому їх купує майже кожен українець, не підозрюючи, яку шкоду може нести здавалося б звична для усіх їжа.

Газовані напої

Дієтологи вважають їх одними з найшкідливіших продуктів, які можна знайти на полицях магазинів. Такі напої доступні практично всюди, коштують недорого і через це часто потрапляють до щоденного раціону.

Проте їхній склад викликає серйозні занепокоєння: в одній склянці може міститися до 25 грамів цукру. Регулярне вживання такої кількості солодких газованих напоїв здатне поступово підривати здоров’я.

Читайте також:

Напої з нульовою калорійністю

Попри привабливі написи на упаковці, подібні продукти не завжди є безпечними. Підсолоджувач аспартам, який часто використовують у таких напоях, на клітинному рівні може спричиняти оксидативний стрес і негативно впливати на роботу нервової системи.

Фахівці радять надавати перевагу більш природним варіантам — наприклад, сокам із фруктів або овочів.

Кавові напої

Хоча натуральна кава сама по собі може бути корисною, більшість популярних кавових напоїв із магазинів чи автоматів не мають таких властивостей. У багатьох із них міститься величезна кількість цукру — іноді його частка може сягати майже 90% від складу.

Вершки до кави

Як наголошують експерти з харчування, більшість таких продуктів фактично не містить справжніх вершків. Замість них виробники додають кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, а також різні штучні добавки та ароматизатори.

Білий хліб

Цей продукт містить значну кількість швидких вуглеводів, але майже позбавлений клітковини. Через це після його вживання рівень глюкози в крові може різко підвищуватися.

Копчені ковбаси та риба

Хоча такі продукти складно назвати повністю штучними, спосіб їхнього приготування викликає певні застереження. Під час традиційного копчення утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні — сполуки, які вважаються токсичними для організму людини.

Печиво, вафлі та шоколадні батончики

Більшість подібних солодощів містить рафіноване пшеничне борошно, велику кількість цукру та частково гідрогенізовані рослинні жири. Саме ці компоненти пов’язують із підвищеним ризиком розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Фруктові йогурти

На перший погляд вони можуть здаватися корисним перекусом, однак у реальності частка фруктів у такому продукті зазвичай становить лише 5–10%. Натомість в одній невеликій пляшці може міститися до 20 грамів цукру.

Молочні десерти

Багато таких солодких продуктів містять карагенан — харчову добавку, яка, за даними деяких досліджень, може негативно впливати на стан кишківника.

Чипси та арахіс

Смажені картопляні чипси, а також арахіс, які часто готують на соняшниковій олії, містять дуже багато солі. А її надлишок у раціоні може мати небажані наслідки для здоров’я.

Локшина швидкого приготування

Цей популярний продукт навряд чи можна назвати поживним. Таку локшину виготовляють із великою кількістю підсилювачів смаку, солі та різноманітних харчових добавок, що значно відрізняє її від традиційних страв із локшини.

